Víctor Moro, un gran ribadense

EN ESTE TRISTE momento de la muerte de Víctor Moro me viene a la memoria el airoso comienzo de una vieja canción, que seguro que él cantó muchas veces con su poderosa y bien entonada voz de barítono: "Los ribadenses de antaño vuelven por su antigua gloria…". Y es que Víctor Moro, que nació en Ribadeo en 1926, ha sido un gran ribadense, quizá el último en desaparecer de una vieja guardia de la comarca del Eo. De su muy larga vida me limitaré a comentar algún episodio de su trayectoria política, que fue breve y brillante, como la de la propia UCD en la que militó. Decía un compañero mío del Consejo de Estado que la UCD fue como la selección nacional, que había recogido lo mejor de cada casa, y ciertamente Víctor Moro figuraba entre los mejores que Galicia podía ofrecer en aquellos años.

Pero empecemos por la infancia, que es la verdadera patria del hombre. Ribadense fue la de Víctor Moro, como lo fue la de mi padre, su casi exacto coetáneo, que en sus memorias (Pláticas de familia, 2003) dice de él que fue su mejor amigo en el colegio. Aquella amistad duró toda la vida, fundada, entre otras muchas cosas, en los recuerdos escolares compartidos. Mi padre, que era muy aficionado al uso amistoso del vocativo, gustaba de dirigirse a Víctor Moro en la manera algo enfática y severa con que su profesor de matemáticas, don Genaro, le convocaba a la pizarra: ¡Usted, señor Moro!

El tránsito a la política vino muchos años después. Cuando a finales de 1975 mi padre fue nombrado ministro de Comercio en el primer gobierno de la que pronto sería monarquía parlamentaria, pensó inmediatamente en Víctor Moro para un puesto clave: la dirección general de Pesca. Era aquel un momento crucial para el sector. España no pertenecía todavía a la Comunidad Europea y nuestra flota pesquera no tenía acceso a los caladeros de la Europa Azul; y muchos países del mundo comenzaban a crear unilateralmente la que luego se llamó zona económica exclusiva, que se extendía a doscientas millas contadas desde la costa. Con su larga experiencia como director de Pescanova, Víctor Moro era la persona para hacer frente a aquel desafío auténticamente global.

Pero la labor política de Víctor Moro no se limitó a las cuestiones técnicas, con ser muy importantes. En las elecciones generales de junio de 1977 se presentó encabezando la lista de UCD al Congreso por Pontevedra. Los resultados electorales de la UCD gallega fueron magníficos, pero Víctor Moro destacó sacando nada menos que el 57 por ciento de los votos. Un año después, ante el pleno del Congreso de los Diputados, él mismo dijo, con legítimo orgullo, que "en la ría de Arosa se dice que faltó que me votaran las bateas mejilloneras". En aquel llamado "pleno de la pesca", Víctor Moro defendió con gran eficacia dialéctica la posición del gobierno centrista, frente a un desafortunado representante del principal partido de la oposición. La voz de barítono demostró que, además de la sonoridad musical, tenía un excelente uso parlamentario. Yo me encontré con él a la salida, y me dijo, con gesto característico: "¿Qué, Poldo? ¡Los laminamos!".

La última vez que vi a Víctor Moro fue hace no muchos años, en animada conversación con mi presidente, José Manuel Romay, en la terraza de la casa de mis padres en Guimarán, dando a la ría de Ribadeo. Y con esta vista, que es de las más hermosas de Galicia y de España, doy fin, querido lector, a esta evocación de Víctor Moro. Nos acordaremos de él en Ribadeo.