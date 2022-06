Víctor López: "En Ribadeo ya solo me falta organizar las fiestas"

Nací en Ribadeo en 1968. Trabajo en el registro de la propiedad desde 1988, casi toda la vida, ya que antes estuve en las oficinas con Pulpeiro. Estudié en el instituto, fui presidente del Ribadeo FC y también estuve metido en política. Me gusta el atletismo y he descubierto el buceo ahora.



¿Qué recuerdo tiene usted de Ribadeo de los 80 y 90?

Pues un buen recuerdo. Mi padre tenía el café bar Español, lo que hoy es el Indiano, y prácticamente me crié allí. A casa solo íbamos a dormir, porque comer comíamos en el bar.

Imagino que conocería a muchísima gente a través del bar.

Sí, claro, a todos los clientes. Pero es que además jugábamos a la pelota enfrente del bar, porque no pasaban tantos coches y eso dio pie a que conociera a mucha gente.

¿Echaba usted una mano en el bar?

Sí, de aquellas echabas una mano cuando se precisara. Pero mi padre quería que estudiásemos, quería lo mejor para nosotros, no quería que siguiésemos con el bar.

¿Cuáles fueron sus primeros trabajos?

Pues hice de DJ en el Molino pub y también hice mis pinitos en Cope Ribadeo.

¿Y el fútbol?

Jugaba al fútbol, me gustaba, pero era muy malo. Había partidos de barrios y yo jugaba en la Estación Vieja, ya que nací en la Casona de Lazúrtegui. Mi padre era directivo del Ribadeo FC e iba a los desplazamientos con el equipo por toda Galicia.

Y le cogió cariño.

Muchísimo. Primero estuve en la Sociedad Deportiva Ribadeo, cuando entró mi hijo, y luego me ofrecieron coger el Ribadeo FC. Y estuve tres años de presidente. El primero era el del centenario, y recuerdo que en la primera charla que hablé con los jugadores les pedí que ese ano no descendieran. Y quedamos primeros y ascendimos a Tercera.

El primer año del presidente era el del centenario y les pedí a los jugadores que, por favor, no descendieran, y ascendieron a Tercera

¿Sigue yendo al campo?

Cuando puedo siempre voy, y además mantengo buena relación con jugadores que quedan de mi época y tomo una cervecita con ellos.

También probó en el atletismo.

Sí, empecé a correr con 18 años, porque estaba gordo y para ligar con las chicas había que estar tipo fino. Y a raíz de ahí le cogí afición. Ahora me estoy recuperando de una operación de menisco de diciembre y vamos poco a poco.

¿Su última afición?

El buceo. Saqué el título más básico con el Cas Costa Lugo. Siempre me gustó, pero nunca me atreví. Es una cosa que me pesa, porque no es lo mismo bucear con 20 años que con 54 que tengo ahora.

¿Qué encuentra ahí abajo?

Por mucho que te pueda contar, hay que vivirlo. Sales del agua con tranquilidad, muy satisfecho y aprendo mucho de los compañeros y los instructores.

¿Nos ha cambiado la pandemia?

Creo que nos ha cambiado un poco el chip, sí. Estamos un poco revolucionados, no sé si es por el tema de la pandemia, por la subida de los precios...

Estamos un poco revolucionados, no sé si es por el tema de la pandemia, por la subida de precios...

¿En qué sentido revolucionados?

A la gente todo le parece mal, le molesta todo, hay como un cambio de humor.

¿Qué le falta por hacer en Ribadeo?

Solo me falta organizar las fiestas.