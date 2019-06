Víctor Couto será el concejal de FPF en la corporación de Foz

La futura corporación de Foz contará con otra cara nueva para el próximo mandato. Será Víctor Couto, número dos de la lista con la que Foz, Plataforma de Futuro (FPF) concurrió a los últimos comicios. Llega a la corporación en sustitución de Alfonso Sixto, que encabezó la lista y fue el único concejal conseguido por la formación, pero que presentó su renuncia.

Couto que reconoce que entró en política "un pouco de imprevisto", asegura que después de la decisión de que se quedara con el acta de concejal de la formación inicia esta nueva etapa "coa ilusión de conseguir cousas positivas". "É certo que contábamos obter uns mellores resultados nas eleccións e obter un único concelleiro foi unha desilusión, pero chegou o momento de darlle a volta ás cousas e potenciar o partido", aseguró y adelantó que "un dos nosos erros foi non saber facerlle ver á xente o traballo que fixemos ao longo dos últimos catro anos, polo que imos intentar reverter iso e que os veciños vexan o noso xeito de facer política, aínda que cun concelleiro será máis. Couto también quiso mostrar su agradecimiento a Sixto «por involucrarme neste proxecto e por confiar en min para deixar o cargo de concelleiro". En este sentido, avanzó que trabajará para "demostrar que non somos un partido pasaxeiro senón que temos futuro e que queremos ser un referente no concello".

Por su parte, Alfonso Sixto reconoció que "os resultados influíron na miña decisión de renunciar á acta, porque contábamos que foran mellores", reconoce Sixto. Y es que tras los últimos comicios FPF se queda con un único concejal después de haber tenido tres en el último mandato. "Deixar a acta de concelleiro foi unha decisión persoal, porque creo que é o momento de darlle paso a xente nova con ganas de traballar e de aportar cousas á política local", asegura Sixto, que subraya que seguirá vinculado a la formación "alí onde os compañeiros queiran que estea".