Víctor Bellas: "El día del concierto reforzaré los camareros para poder disfrutar"

Me llamo Víctor Bellas y soy el propietario del bar Queiro, en O Barqueiro. Llevó al frente del local desde 2011 y siempre me gustó la música en directo. El día 27 de este mes toca en el local ‘Tropa do Carallo’, la banda de Evaristo, que ha tocado entre otros grupos en ‘La Polla Records’ y ‘Gatillazo’.

Cuénteme, ¿cómo es el bar Queiro?

Es un local de pueblo, donde durante la mañana ponemos cafés, al mediodía vinos y cañas y por la noche ponemos fútbol, tenemos diana, futbolín, apuestas... Y también nos gusta la música en directo, presentar algún libro, alguna obra de teatro, monólogos...

¿Desde cuándo le gusta la música?

Soy bastante roquero desde siempre. De hecho, la idea de abrir el local viene un poco por ahí, para traer a grupos de la zona. A raíz de los festivales como el Resu surgieron bastantes grupos y no tienen muchos sitios donde tocar y aquí lo pueden hacer. Yo disfruto y a la vez les echo una mano.

Evaristo Páramos en 2019. EFE

¿Cómo surgió la idea de traer a ‘Tropa do Carallo’?

Nosotros, mi amigo Luis y yo, somos muy fans de Evaristo y de ‘La Polla Records’. Un día, medio picados, dijimos, y por qué no les escribimos, aunque pensamos que iba a ser imposible. Date cuenta que el grupo es de nivel nacional e internacional. Evaristo en Sudamérica es Dios. El no ya lo teníamos, y les mandamos un correo.

La idea surgió de un pique con mi amigo Luis, les escribimos, pero pensamos que iba a ser imposible que vinieran, pero el no ya lo teníamos

¿Y la respuesta?

De principio nos dijeron que no, que el local era pequeño, el caché no llegaba... En el local caben 100 personas y pensamos en subir las entradas a 50 euros, pero a ellos les pareció que la idea no era buena, porque el precio de sus conciertos estaba sobre los 20 euros.

¿No se rindieron ante la primera negativa del grupo?

No. Mandamos otro correo explicándoles lo bonito que es O Barqueiro, que les reservábamos un hotel, una cena con productos de la zona. Les presentamos esa idea y nos dijeron que sí, finalmente. Desde mayo ya lo sabemos.

Primero nos dijeron que no, pero luego les explicamos donde estaba O Barqueiro, les ofrecimos hotel, una buena cena y nos dijeron que sí

¿Y por qué no lo han anunciado hasta ahora?

Porque no teníamos la fecha cerrada. Ellos van a tocar el día 28 de octubre en el festival Castañazo, en Chantada, y aprovechan que vienen para tocar aquí el día antes.

¿Están agotadas las entradas?

Sí, las sacamos el viernes pasado y el lunes por la mañana ya estaban agotadas. Primero las pusimos en un grupo de whatsapp con gente del pueblo, para darles la oportunidad de verles en directo, y luego ya lo abrimos al resto de gente, que viene de Viveiro, O Vicedo, Ortigueira...

Las entradas se pusieron a la venta un viernes y el lunes ya estaban agotadas; son solo 100 entradas a 20 euros

Y usted, ¿cómo lo disfrutará?

Date cuenta que soy muy fan de Evaristo. Cuando se juntaron en 2019 e hicieron cuatro conciertos los fui a ver a Madrid. Ese día voy a reforzar el servicio de camareros para poder disfrutarlo rodeado de mi familia y mis amigos. Los 2.000 euros que saco con las entradas no me llegan ni para empezar, pero espero que la gente tome bastantes copas ese día (sonríe al otro lado del teléfono).

¿Tienen un caché muy alto?

No, lo que me esperaba. Los grupos de aquí vienen por 150 o 300 euros, gasolina y cena. Pero en mi local ya estuvo un Zënzar, un grupo potente a nivel gallego. Espero que con este concierto de Evaristo también se oiga hablar de mi local en Galicia y España.