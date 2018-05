La Asociación de Afectados de Intrusismo Médico-Sanitario ha calificado de "injusta" la condena a prisión por intrusismo y estafa al falso médico ferrolano José Manuel López Pérez, conocido como Coté, que reanudó su actividad en Vinaròs (Castellón) después de haber ejercido sin título en Ferrol y Viveiro.

En declaraciones a Europa Press, tras conocerse el fallo de la sección primera de la Audiencia de Castellón, la presidenta de la asociación, Esther Fontán, ha mostrado su "decepción" e "indignación".

En concreto, lamenta que haya sido absuelto de un delito contra la salud pública y los delitos y antiguas faltas de lesiones de los que eran acusados.

Esa parte, ha subrayado, no la comparte el colectivo de afectados y de hecho le "ofende". "Dicen que no hay lesiones: que me expliquen a mí qué es introducir cánulas, extraer grasas sin licuar hasta que –el paciente– pierde el sentido", ha ejemplificado.

El falso médico ferrolano Coté fue juzgado tras ser detenido por la Guardia Civil por haber reiniciado su actividad en Castellón, en donde se hizo pasar por traumatólogo, neurocirujano y neurólogo infantil, pese a tener tan sólo el título de Bachillerato.



"POR PRIMERA VEZ EN 10 AÑOS". Lo "único positivo", para Fontán, es "que por primera vez en 10 años" hay una condena y que esta puede ser recurrida, ya que no es definitiva.

"A él se le dice que es un intruso para la práctica de la medicina y un delincuente; eso es un éxito porque demuestra que las víctimas teníamos razón desde el primer día", ha valorado esta portavoz.

Con todo, ha recalcado que es una condena que "no está a la altura" de lo que esperaba la asociación, que, a partir de ahora, "no se va a quedar de brazos cruzados".