La víctima de intento de homicidio en Burela se ratifica: "Su intención era matarme"

La sección 2 de la Audiencia Provincial de Lugo acoge desde este martes el juicio por un presunto intento de homicidio ocurrido hace un año en Burela. Un hombre, natural de Cabo Verde y sin antecedentes penales, está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por supuestamente intentar matar a su expareja. La víctima fue la primera en intervenir en la sesión y se ratificó en su declaración: "Su intención era matarme".

"Tenía pensado irme a Suiza y le dejé unos papeles para que firmara, para hacerle la tarjeta sanitaria a la niña. Cuando los vio, yo estaba en el baño y él entró con un cuchillo. Me amenazó y me dijo que me iba a matar", relató la víctima. "Yo intenté huir, pero él me tiró al suelo y empezó a darme puñetazos en la cara. Me golpeó y me mordió, hasta que logré escapar y pedir ayuda".

La mujer fue la primera en prestar declaración en el juicio ya que la defensa solicitó que el acusado interviniese en último lugar. La Fiscalía pide para él nueve años, once meses y veintinueve días de prisión.

Los hechos ocurrieron hace un año en la vivienda que ambos compartían

Los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo de 2023 en el domicilio que la pareja y la hija de tres años de ambos compartían en Burela pese a que su relación sentimental se había terminado a finales del año 2022. Según denunció en su momento la víctima, el acusado se dirigió a ella gritando "te voy a matar" con un cuchillo en la mano al conocer su intención de mudarse con la pequeña.

Como consecuencia de los hechos narrados, la mujer sufrió lesiones consistentes en una contusión craneal en región frontal izquierda, una herida contusa en región malar izquierda, compatible con mordedura, varias heridas inciso-contusas en la cara dorsal de tres dedos, una herida incisa en el labio superior y otra erosión en el hombro izquierdo. Las lesiones requirieron asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico en dos ocasiones, que tardaron en curar 43 días. El Sergas reclama los gastos de asistencia médica que ascienden a 401,91 euros.

Además de los casi diez años que pide el Ministerio Fiscal para el acusado, también piden la inhabilitación especial para sufragio pasivo durante el mismo tiempo. Solicitan la prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio y su centro de estudios, a menos de 500 metros, y de comunicación con él por cualquier medio o procedimiento durante el plazo de 15 años. Así mismo, se solicita la privación de la patria potestad respecto de la hija menor que tienen en común.