Una víctima de las grabaciones de A Maruxaina pide "más seguridad" este año

Paloma Maseda, una de las numerosas mujeres que en 2019 fue víctima de las grabaciones realizadas mientras orinaban y que posteriormente fueron 'colgadas' en webs de contenido pornográfico, ha pedido "más seguridad" para la fiesta que se celebrará el próximo sábado.

Maseda, de 37 años y quien ya prestó declaración ante el juez de Viveiro que lleva esta investigación, también ha apelado a la precaución y ha demandado que haya "más baños y más control".

"Parece que hay algo que no está yendo bien, o a alguien no le interesa que esto se tape", sugiere Paloma Maseda

"Sobre todo, que haya conciencia de que los que nos grabaron a nosotras, a día de hoy, todavía están en la calle. Seguramente sigan haciendo lo mismo porque no tienen miedo", ha sentenciado.

Paloma Maseda ha confesado que se encuentra "frustrada" y "enfadada" al constatar "que pasa el tiempo, que vuelven las fiestas y ahora hay que ver lo que está pasando con los pinchazos" a mujeres en distintos puntos de la geografía española. "Ahora ya sales a la calle, cada vez que vas a una fiesta y sales con miedo", ha lamentado.

"Yo en mi vida había sentido miedo, soy una persona fuerte, luchadora y reconozco que tengo miedo y miedo también por mi gente" ha añadido.

"MONTÓN DE PEGAS"

Paloma Maseda también ha puesto el acento en el "montón de pegas" con que se está topando la investigación que lleva el juzgado de Viveiro. "Nosotros entregamos unos videos donde podían sacar más información", ha indicado.

Esta víctima se queja que de que "están poniendo pegas por todo y hay muchas cosas que no nos cuadran". "Parece que hay algo que no está yendo bien, o a alguien no le interesa que esto se tape", ha sugerido.

"Lo que no es normal es que el tema siga paralizado. Estamos muy enfadadas y decepcionadas con la justicia que brilla por su ausencia", ha lamentado, finalmente, para concluir que, pese a todo, este año volverá a participar en A Maruxaina.