La víctima del acusado de violación no tenía signo de violencia pero sí semen

El juicio contra el joven de Burela acusado de violación quedó este miércoles visto para sentencia, tras una jornada dedicada a escuchar el testimonio de los peritos forenses y los especialistas en análisis biológicos. Unos testimonios que, sin embargo, no hicieron que ninguna de las partes modificara sus posiciones previas.

Los médicos forenses que examinaron a la víctima después de la supuesta violación declararon que no encontraron ningún signo externo ni interno de violencia. No obstante, las muestras que recogieron sí determinaron la presencia de semen del acusado, aunque la existencia de relaciones sexuales no fue negada en ningún momento por el hombre, que mantiene que se produjeron con el consentimiento de su expareja y madre de su hijo.

Las únicas lesiones que se encontraron fueron en un costado del acusado, en forma de un leve arañazo, que para la fiscal era la confirmación de que la mujer se había defendido y para la defensa, una herida fruto de la pasión del momento producida cuando la denunciante le quitaba la ropa.

Tanto el ministerio público como la acusación particular mantuvieron sus peticiones: diez años por la agresión sexual y nueve más por dos delitos de malos tratos. El abogado defensor apostó por la libre absolución al considerar que no existían pruebas de agresión.