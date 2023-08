Vicente Prego: "Trabajar con texturas es algo que me encanta"

Es la segunda vez que Vicente Prego expone su obra en la villa ribadense y de nuevo sorprende con su mezcla de estilos, de colores y hasta de temática.

Viendo algunos de los cuadros que tiene expuestos y cómo reproducen lugares lejanos, da la impresión de que estuvo de viaje.

Sí, sí... Estuve por Siria, India, Marruecos... Y la verdad es que son paisajes que me interesaron mucho. Tienen en común que hay mucha palmera.

¿Y eso?

La verdad es que me gustan mucho. Podría decirse que me crié entre ellas. De pequeño, me iba al Puerto de Santa María y allí estaba totalmente rodeado de palmeras. Estuve hasta los catorce años porque destinaron allí a mi padre así que fue algo con lo que estuve continuamente. Todos estos paisajes que recojo en estos cuadros son de un entorno mucho más árido y me recuerdan mucho a mi infancia, a la zona del Puerto de Santa María y Cádiz, que es muy diferente a todo esto y A Coruña. Así que todo esto tiene ecos un poco de la infancia, que yo creo que al final te acompaña siempre, y de aquella zona, de Barbate, de Cádiz... Era algo que me apetecía hacer. Aunque en general, para la exposición hice una selección, porque se trataba de hacer una exposición que reflejase más o menos el trabajo de veinte años.

Pero curiosamente, tiene también bodegones.

Es que en realidad para mí eso forma parte de un todo. No me gusta establecer fronteras ni limitarme a la hora de hacer nada. Recuerdo cuando vi los bodegones de Zurbarán, que son impresionantes, y aquello me hizo pensar y mirarlos de otra forma para hacer yo las cosas de un modo distinto, a lo mejor más novedoso, porque se pueden hacer perfectamente bodegones de una forma más contemporánea sin tener ningún tipo de prejuicio.

Pero entre esta mezcla de estilos, ¿no hay algo que a usted le guste especialmente pintar

Pues realmente no sabría decir... Tengo compañeros pintores que cogen un tema que luego desarrollan, que trabajan con volúmenes... yo voy improvisando, la verdad. A veces empiezo a pintar y luego es el propio cuadro el que me va dictando lo que tengo que hacer. Porque entiendo que es importante estar siempre abierto en el sentido de no cerrarse a las sorpresas. Por ejemplo: en algún cuadro que tengo que es figurativo por debajo hay otro que empezó siendo impresionista y luego vi que tenía que cambiar y pinté por encima. Eso es algo que me gusta hacer con frecuencia.

Usted es conocido por no utilizar solo la pintura sino por emplear otros elementos que le hacen trabajar con texturas.

Ah, sí. Trabajar con texturas es algo que me encanta porque se crean unas imágenes diferentes. Aparecen como desgastadas por el tiempo y en realidad es algo que utilizo también para hablar precisamente de eso, del paso del tiempo y de cómo nos va cambiando. Todo lo que vivimos va formando parte de nosotros y yo trato de usarlo y para reflejarlo uso de todo: un soplete, un cepillo, lija... Eso es algo laborioso pero la verdad es que al final consigues unos efectos distintos de lo habitual.