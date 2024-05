O Vicedo tiene listo el pliego para sacar a contratación el servicio del centro de día

El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo Martínez, avanzó este martes que el Concello tiene en su poder el pliego de condiciones que regirá la contratación del servicio del centro de día. El gobierno vicedense encargó el documento a una empresa y la intención del regidor es licitarlo en breve.

Jesús Novo reconoce que "tardou" y anuncia que intentarán "otorgar o servizo mediante unha concesión, pero sen que o Concello teña que poñer diñeiro, porque cos recursos municipais non podemos costealo. O primeiro será publicar o prego para contratar o servizo, a ver se hai empresas interesadas e facilitar que poidan xestionar coa Xunta ou con outras administracións, como a Deputación, as axudas necesarias para que poidan poñelo en funcionamento sen que repercuta no Concello".

El regidor recuerda que la entidad pondrá a disposición del concesionario las instalaciones completamente equipadas para el servicio. "Haberá que buscar unha fórmula mixta para que con axudas da Xunta e unha aportación mínima dos usuarios poida prestarse". Añade que las empresas del sector tienen falta de personal.

"Comprobámolo cando fixemos o concurso para a dependencia, que era en fin de semana e o custo era de 24 ou 25 euros a hora. Só apareceron tres empresas. A máis axeitada parece Idades".

Por otro lado, el Concello acaba de recibir una furgoneta de nueve plazas para Servizos Sociais y con vistas a la prestación del servicio de centro de día. Una subvención de 39.000 euros de la Consellería de Política Social, completada hasta 43.700 euros por el Concello, permitió su consecución.