O Vicedo se suma a los concellos mariñanos con medidas ante la escasez de agua

El Concello de O Vicedo se suma a la lista de municipios de la comarca que toman algún tipo de medida ante la escasez de agua. En el caso del vicedense afecta a las duchas de las playas, que según el aviso lanzado "permanecerán temporalmente coa auga cortada debido aos baixos niveis do encoro que abastece ao concello".

El alcalde, Jesús Novo, explica que la situación "non é en absoluto preocupante", pero como medida preventiva decidieron cortar el agua de las duchas con el objetivo de que no se desperdicie el recurso, pues comenta que en ocasiones las duchas quedan abiertas y se pierde agua en un momento en el que eso no debe suceder por la situación de seca generalizada.

"Estamos mirando tódolos días o nivel da presa e non é preocupante, pero máis vale previr que lamentar", dice Novo sobre la presa de Riobarba, la captación general que abastece a buena parte del municipio.