O Vicedo y Riotorto, únicos concellos del norte lucense libres del virus

Los concellos de O Vicedo y Riotorto son los dos únicos del norte lucense donde no se ha detectado coronavirus hasta el momento. La menor movilidad del vecindario, el aislamiento domiciliario y medidas preventivas adoptadas podrían haber contribuido a estos datos, aunque el regidor vicedense, Jesús Novo, tampoco se atreve a achacarlo a estos factores. Cree que el hecho de que haya menos población puede favorecer la ausencia del Covid-19.

El alcalde de O Vicedo explica que “aos poucos días do real decreto do estado de alarma xa repartiamos máscaras entre a veciñanza, empezamos polas persoas que traballan de cara ao público para despois distribuílas aos maiores e ao resto da poboación. Aínda que non creo que fose por iso, pero tamén fixémos a desinfección case dende o primeiro día, aos tres días xa contratamos unha empresa que fumigou e limpou polos núcleos máis importantes e despois seguiu o persoal municipal con esas tarefas”.

El Concello de Riotorto también adoptó medidas con prontitud, entre las que incluyó igualmente el reparto de mascarillas a todos sus vecinos. El alcalde, Clemente Iglesias, está asimismo satisfecho de la respuesta ciudadana.

Estos municipios preparan ya la desescalada con el retorno paulatino a la actividad comercial. Empresarios, comerciantes y autónomos de O Vicedo, en respuesta a una petición del regidor vicedense, mantuvieron este lunes una videoconferencia con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que les trasladó las iniciativas autonómicas en apoyo de esos sectores para ayudar a los negocios a superar la crisis.

"Aos poucos días de decretarse o estado de alarma xa repartiamos mascarillas á xente que traballa cara ao público"

Entre estas se activaron los anticipos a los trabajadores afectados por Ertes, que “xa poden solicitar esta axuda se aínda non cobraron as prestacións por desemprego que adebeda o Goberno central”. Seis empresas de O Vicedo se acogieron a esta medida por causa de fuerza mayor, motivada por el cierre obligado de su actividad durante el periodo de alarma. Los trabajadores afectados por estos expedientes podrían beneficiarse de la línea de anticipos de la Xunta.

En el encuentro telemático se habló de las ayudas a la liquidez inmediata de empresas o autónomos, que pueden pedirse hasta el 30 de septiembre. Balseiro aclaró que estos préstamos pueden destinarse al pago de deudas vencidas, salarios, reformas en locales o compra de material protector.