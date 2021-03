O Vicedo restringe el acceso al Fuciño do Porco por unos desprendimientos

El acceso al área natural de Fuciño do Porco, también conocida como Punta Socastro, está restringido desde el pasado día 8, debido a unos desprendimientos que afectan a la zona de entrada al paraje. Tanto la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, a la que pertenece la baliza situada en la punta del istmo, como el Concello de O Vicedo, en el cual está enclavado este lugar que ha ganado atractivo en los últimos años para el turismo, acometen ya en la zona una serie de obras para garantizar la seguridad a los visitantes. El alcalde, Jesús Novo, cree que con el tiempo "se segue desfondándose haberá que crear unha pasarela de gran tamaño xa na entrada".

Se trata en ambos casos de obras menores, que lleva a cabo la empresa Carferlo, encargada del mantenimiento de dicha zona. Los trabajos de reparación en la escalera de la entrada y sus inmediaciones son competencia de la Autoridad Portuaria. El alcalde, Jesús Novo Martínez, indica que es un punto donde "todos os anos cede o terreo e esbarranca, polo que tamén rompeu a baranda de protección", que está siendo asimismo repuesta para evitar riesgos para las personas que se aproximen a visitar este lugar.

Tanto el regidor como los responsables de la empresa que acomete la actuación indicaron a los representantes de la Autoridad Portuaria la conveniencia de variar la ubicación de la escalera de la entrada para evitar las continuas reparaciones, que se suceden un año tras otro por la misma causa, según el alcalde vicedense.

Jesús Novo explica además que "contra a man dereita, baixando, tamén cedeu o terreo antes das escaleiras, polo que dende o Concello encargamos cambiar o sendeiro para a esquerda, para non ter que estar de seguido actuando na mesma zona", señala.

El alcalde asegura que las obras de reparación marchan a buen ritmo, razón por la que espera que puedan estar concluidas ya a finales de semana

SEÑALIZACIÓN. El Concello colocó a raíz de los desprendimientos cintas para indicar que resulta peligroso el paso y también carteles señalizadores prohibiendo el acceso, pero no ha disuadido a algunos visitantes, quienes se han internado en el paraje en los últimos días, según el munícipe, quien incluso alertó a la Guardia Civil de lo que sucedía, pues no es posible contar con agentes a diario para vigilar la entrada.

Un número importante de coches se concentró estos días en el estacionamiento de la entrada. Al estar señalizado el lugar, las consecuencias en caso de producirse cualquier accidente serían responsabilidad de las personas que se salten las indicaciones, colocadas precisamente para restringir el paso de manera temporal. El alcalde asegura que las obras de reparación marchan a buen ritmo, razón por la que espera que puedan estar concluidas ya a finales de semana y que se pueda acceder al paraje, tanto durante el puente de San José como en los próximos días festivos de la Semana Santa.

OTRO CASO. El Concello de Ribadeo también lleva a cabo trabajos de reparación en el paseo de As Aceas, donde se produjeron unos desprendimientos. El concejal de medio ambiente, Jorge Díaz Freije, indica que actúan en la zona tras conseguir los permisos pertinentes. En concreto, reponen la barandilla de madera. Freije confía en que la actuación quede lista esta semana.

Los desprendimientos afectaron al paseo que va al molino de mareas. Díaz Freije señala que "a varanda xa está posta, pero estamos a traballar no ancho do paseo, para darlle un pouquiño máis de amplitude". Su concejalía también remata la poda del entorno de la playa y el paseo de Os Bloques para evitar derrumbes. Todos estos trabajos se ejecutan con fondos municipales.

"En xaneiro empezamos unha poda exhaustiva de restos vexetais, tanto secos como de árbores perigosas, no entorno da praia dos Bloques. Traballamos tanto no areal como no paseo, pola perigosidade de posibles derrubes, porque xa o ano pasado tivemos un desprendemento nesa zona detrás dunhas casas. Para que iso non volva suceder recomendáronnos que fixéramos unha poda o máis exhaustiva posible e niso levamos traballando estes dous meses, cando as condicións climatolóxicas así nolo permitiron ", explica el concejal.

Díaz Freije añade que esperan que "todas esas tarefas rematen xa a vindeira semana e que esa zona dos Bloques quede o máis segura e o máis limpa posible. Ademais gañouse en visibilidade, porque desde as beirarrúas da Vilavella pódese apreciar, sen arbustos e sen maleza, a beleza da ría e dese areal co que contamos na vila de Ribadeo", destaca el edil ribadense.