O Vicedo protesta por la sanidad y el Sergas dice que hay la atención habitual

Asociaciones culturales, deportivas y vecinales de O Vicedo tienen convocada para este domingo a las once y media en el centro de salud una concentración bajo el lema Médicos no Vicedo xa.

Precisamente este lunes desde la gerencia del área sanitaria indicaron que este ambulatorio cuenta "coa atención habitual" al cubrirse "co mesmo profesional tódolos días" la ausencia del médico titular. Recuerdan que otra plaza de este centro salió en la oferta de facultativos especialistas de atención primaria, que está pendiente de resolver.

La gerencia también se refirió a la situación del centro de salud de Ourol, que "está sendo atendido polo seu médico titular" y que cuando solicita algún permiso, "ao que ten dereito coma calquera traballador", el área sanitaria "fai todo o posible por cubrir a praza, a pesar de que non hai médicos nas listas de contratación aos que recorrer".

Inciden en que se trata de "situacións puntuais" y que la atención sanitaria "garántese noutros servizos do Sergas próximos". "Non hai ningún tipo de recorte nas prestacións nin no número de prazas asignadas nin ao centro de saúde do Vicedo nin ao de Ourol", dicen desde la consellería, que pide que "non se politice a sanidade pública, pois este tipo de críticas só buscan xerar malestar e desconfianza entre a poboación".

Situación "muy puntual" en Viveiro, con "muchísimas dificultades"

Tras la multitudinaria manifestación de este domingo en Viveiro, a la que asistieron vecinos de O Vicedo y Ourol, el gerente del área sanitaria, Ramón Ares, y la directora de atención primaria, María Núñez, visitaron este lunes el centro de salud, donde recalcaron que se cubrirán este año por concurso extraordinario de méritos las tres plazas vacantes, que son un médico para las tardes y dos pediatras.

En una intervención previa en Lugo, Ramón Ares se refirió a la ausencia del 70% del personal que sufrió el centro de salud de Viveiro: "Se produjo una situación muy puntual en jornada de mañana con muchísimas dificultades. Estuvimos trabajando para intentar cubrir y se cubrieron con refuerzos, pero reconocemos que no fue la situación ideal para atender el centro", dijo.

"Estamos en una situación dificilísima en la que no tenemos facultativos de los que tirar para hacer todas las coberturas. Estamos reordenando agendas y los profesionales están haciendo un esfuerzo enorme", agregó Ares.

El gerente recordó que hay en marcha "un proceso de selección de personal" vía concurso de méritos sin examen para cubrir las plazas de pediatría y atención primaria "que estén vacantes en el momento de la convocatoria" e insistió en que el área sanitaria trabaja en beneficio de todos los centros de salud "con o sin manifestación" de por medio.