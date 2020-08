O Vicedo en el objetivo

La casa da cultura de O Vicedo acogió la entrega de premios de la tercera edición del concurso de fotografía Turismo O Vicedo. Este certamen, que abrió el plazo de participación el pasado 24 de julio, contó con una notable participación de fotógrafos, superando la veintena, que hizo que la decisión del jurado no fuese fácil, tanto por la cantidad de gente que presentó sus fotografías como por la calidad de las mismas.

Este año el concurso, que finalizó el plazo de entrega el martes, estuvo dedicado al propio municipio vicedense así como a su calidad como destino turístico. De esta forma, las fotografías presentadas debían de contener aspectos relacionados con la riqueza del paisaje natural, cultural y artístico del municipio. Además, cada imagen debía incluir lugares, celebraciones o paisajes característicos de la zona a través de las cuales se pudiese apreciar el lugar de origen.

La entrega de premios estuvo presidida por la concejala de cultura, Pilar Otero, quien además fue la encargada de dar los premios a los fotógrafos ganadores. Se dotaban un total de 700 euros en premios, repartidos entre un primero, un segundo y un tercero, además de un galardón a la mejor fotografía para los menores de treinta años de las restantes del concurso.

Al igual que en ediciones pasadas, el salón de actos de la casa da cultura acogió una proyección en la que se mostraban todas las fotografías presentadas al certamen acompañada a continuación por una charla-coloquio entre todos los asistentes, y de manera informal, sobre lo diferentes aspectos que contenía cada imagen.

PREMIOS. De la veintena de participantes que acudieron a esta edición, solamente cuatro pudieron subir al podio y llevarse la cantidad de dinero correspondiente.

El primer premio, con una cantidad total de 375 euros, fue para Juan Insua con su fotografía titulada Penafurada; el segundo cayó en manos de Javier Fernández, por su imagen O descanso do surfeiro contemplando a sucursal do ceo, O Vicedo y le correspondieron un total de 225 euros. Y el tercer premio, pero no último, y con un total de 50 euros, le correspondió a Alba Méndez con Tocando ceo e mar. El restante, seleccionado entre el resto de fotografías que no fueron premiadas, acabó en manos de Laura Rodríguez, con Paisaxe de ouro, quien se llevó otros 50 euros.

La organización destacó tanto la cantidad de fotografías presentadas como el nivel de las mismas que logra dar una excelente imagen de O Vicedo.