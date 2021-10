Dúas alumnas do IES San Rosendo de Mondoñedo, Aroa Arias e Nayara Campo, resultaron premiadas no certame fotográfico Imaxes do Patrimonio, que convocou a asociación Ponte… nas Ondas co obxectivo de recompilar e conservar o pasado como parte do patrimonio inmaterial galegoportugués, xa que o concurso está aberto a centros de ensino de Galicia e do norte de Portugal, con ducias de escolas participantes.

Unha viaxe pola memoria que o foi tamén para os estudantes mindonienses dos que, con carácter voluntario, participaron unha trintena entre os cursos de terceiro e cuarto da Eso e primeiro de bacharelato, coordinados polas mestras Josefa Rodríguez, de TIC, e Aurita Ramil, de Lingua Galega.

Para ámbalas dúas o obxectivo non son os premios, senón que os rapaces se mergullaran na historia recente cuns protagonistas de excepción, os seus avós e bisavós. "Só polo feito de que subiran ao faiado buscar as fotos e charlaran delas coas súas familias mereceu a pena", aseveran as docentes, que se amosan tamén satisfeitas cos resultados, con dous galardóns na primera vez que se presentan na cuarta edición do certame, "porque para eles é tamén un alicerce para seguir facendo cousas".

E de seguro que seguirán facendo, e moitas, pois nos plans deste ano está levar a cabo na biblioteca un proxecto de agrocultura no que irán falar cos maiores e grasorte valos nas súas casas, residencias e centro de día para que lles conten a vida de antes, unha iniciativa vencellada a un obradoiro fotográfico sobre natureza e sociedade.

Foi tamén na biblioteca onde se xestou a metade do premio, en concreto o acadado por Nayara Campo, quen foi galardoada na categoría de podcast cunha entrevista á súa avoa, Fernanda Ferreira, protagonista tamén da imaxe coa que concursou e que explica a propia rapaza: "Foi unha foto tomada en xuño do 1969 nunha festa na parroquia de Lindín, á que todos os veciños acudían coa vaca máis ‘guapa’ que tiñan para que o cura a bendecise porque se pensaba que iso era un ano de boa grasorte".

Unha imaxe na que tamén sae a súa bisavoa coa que Nayara medrou e máis coa avoa e por iso sabe ben que "hai que esforzarse moito para todas as cousas" e reclama máis axudas para os gandeiros. "Hai anos era habitual, en todas as casas había animais e a miña avoa cóntame que cando saía da escola ían coidar das vacas os nenos que se entretiñan xuntos e que daquela non había tantas preocupacións", asevera a moza.

Outro avó, Miguel Arias, era apenas un neno de seis anos cando no 1948 chegou o primeiro autobús a Mondoñedo. "Era tan cativo que non lle deixaron subir", conta Aroa Arias, como parte da historia da imaxe na que si aparece o seu bisavó, "porque era amigo do conductor", di sobre unha fotografía que é historia viva da cidade "para a que supuxo máis movemento de xente", destaca Aroa, lembrando as palabras do seu avó, quen recorda perfectamente a expectación que causou a chegada do primeiro transporte colectivo, "con moreas de xente, mesmo detrás das ventás" e rememora o ‘choque’ que supón en comparación con hoxe "ver que non había límite de pasaxeiros, que ían sentados, de pé e mesmo no teito", asevera a rapaza recordando que o pai do seu avó é o que vai agarrado no ferro detrás do soldado.

Os avós dunha e doutra están tanto ou máis encantados coa distinción que as rapazas, que recibirán unha tableta cada unha e que lles será entregada o 16 de novembro, coincidindo co Día Internacional do Patrimonio Mundial, segundo confirman dende a organización para a que un ano máis, e xa é o cuarto, cúmprese o obxectivo de descubriren aos máis novos ese rico e variado patrimonio cultural.

Unha finalidade que tamén consideran cumprido dende o centro mindoniense, que dirixe María José Cuesta, onde apostan por que 2os alumnos aprendan a valorar o moito que fixeron os nosos devanceiros, con tan poucos medios, e a necesidade de manter e recordar o seu labor".