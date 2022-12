"Viamos pasar os chasis para a fábrica de Barros"

O recuncho de Esmeralda Vázquez Candia é unha oda á súa infancia no barrio da Ponte, en Landrove. Naceu e viviu ata os 18 anos nesta parroquia de Viveiro da que garda algúns dos mellores recordos da súa vida. "Para min sempre será un lugar especial", asegura, algo do que non cabe dúbida ao escoitala recordar como foron os seus anos nel. "Era un barrio pequeniño, pero tiña de todo e os nenos medramos andando en bicicleta e bañándonos no río", recorda.

"Era normal que os nenos tivesemos unha lanchiña enfronte da casa e eramos os típicos que ían cos seus pais á praia e ao chegar iamos darnos un chapuzón ao río, que estaba máis limpo ca hoxe", recorda Esmeralda, que engade que outro dos seus divertimentos era ir en bicicleta para xuntarse con nenos doutros barrios.

E cando chegou a cor á televisión, os cativos reuníanse para ver as sesións de cine de TVE1 nun dos bares do barrio. "Xuntabamonos na taberna, mercabamos unhas pipas e viamos as películas", afirma Esmeralda, que indica que xa daquela había dous bares. "As películas viámolas na casa de Encarnita, que aínda hoxe existe como Casa María Esther, e máis arriba había un bar máis grande que tiña futbolín e o propietario levaba a oficina de Correos e deixábanos repartir as cartas entre os veciños, que nos encantaba", di.

Outro dos recordos que garda Esmeralda son os xogos na rúa, "á corda ou a pillar". "Daquela o único tráfico que había era o dos chasis dos autobuses que viñan para a fábrica de Barros de Chavín, que nos chamaban moito a atención porque os condutores viñan vestidos coma se fosen pilotos de aviación con gafas e chaquetas de coiro", recorda Esmeralda.

Agora o barrio é distinto: "Case quedou sen xente e a poboación está envellecida, hai moito máis tráfico e o río non ten nada que ver co que nós desfrutamos, as miñas fillas xa non puideron vivilo coma min". "Os barrios vanse perdendo", lamenta.