El viaje a una nueva vida que les dio la fama

Mujeres caboverdianas relatan su llegada a Burela, algunas hace más de cuatro décadas y otras apenas un lustro, un salto en el tiempo que lo ha sido también en la acogida de la población, ahora ya acostumbrada a la emigración tras el choque cultural del principio. Unas mujeres que apostaron por mantener vivo su folclore, lo que hacen desde 1999 con la formación Batuko Tabanka, con la que han recorrido buena parte de España y diversos países. "Tivemos moito éxito e ninguén o pensou porque o fixemos para pasar o tempo", recuerdan dos de sus fundadoras y aun integrantes, María Tavares y Antonina Semedo.

Ambas fueron de las primeras mujeres caboverdianas en llegar a Burela, en el año 1978, María con 26 años y Antonina con dos menos, un viaje que hicieron tras sus maridos, que trabajaban en la construcción de Alúmina. Un aterrizaje forzoso, "pero hai que ir buscar a vida", explican.

María Tavares: "Creo que mis hijos han tenido más oportunidades aquí. Les encanta Cabo Verde, pero para ir de vacaciones"

"Lloré, lloré y lloré", resume María sobre su llegada a Burela. "Yo no quería venir, porque eran pocas las mujeres que salían de Cabo Verde y la familia tampoco me animaba, pero me decidí y cuando llegué y vi una casa aquí y otra allá, porque Burela no era lo que ahora, deseé volverme", cuenta echando la vista atrás, pero más de cuatro décadas después confiesa que las lágrimas del principio compensaron "y estoy contenta que tengo aquí a la familia, mis cuatro hijos, con su trabajo y sus pisos y cuatro nietos y estoy muy orgullosa de ellos", asegura.

Unos hijos, todos gallegos, para los que cree que la vida ha sido más fácil en España, porque "han tenido más oportunidades, aunque ganas de ir a Cabo Verde tienen siempre, pero para ir de visita no para vivir", relata, recordando los varios viajes que han hecho.

Patricia Sánchez: "Llegué a Burela con once meses y he estudiado y vivo aquí sin haber sufrido situaciones de racismo"

Una familia que tuvo que afrontar la pérdida, hace casi dieciséis años, del padre y marido, algo que a María la dejó hundida, pues con él fundó un hogar lejos del que había sido el suyo para dar un futuro mejor a sus hijos. Unos niños a los que, como muchas madres, tuvieron que criar en solitario, porque sus maridos mayoritariamente se dedicaron al mar tras concluir las obras del complejo industrial.

"Eso nos impedía tener un trabajo normal, porque pasaban varios meses fuera, pero allí don- de se ganaba una peseta, estábamos", recuerda María, mientras Antonina asiente con la cabeza y recuerda que "daquela tampouco había moito traballo" y recuerda que en su caso "pasei vinte anos recollendo nas olgas. Desde San Esteban de Pravia ata O Vicedo coñezo todas as praias, senón polas olgas polo chapapote", rememora tras su participación en las brigadas tras el embarrancamiento del Prestige en 2002.

Entonces ya era una veterana, pero Antonina se acuerda perfectamente de su llegada a la comarca, exactamente a Cangas de Foz, donde convivió con una familia que tenía un bar en la conocida como casa de las palmeras y con la que pasó nueve años y dos meses. "Eu sempre digo que fun unha privilexiada, pois cheguei o domingo á noite e pola mañá marchou o meu home traballar e cando saín do cuarto estaba a dona da casa coa neta, que parece que a estou vendo saltar, pois tiña tres anos e medio. Eu non sabía nada do idioma, pero con dicir si e non fun amañando", cuenta. Y rememora su primer desayuno, "tazón de leite e bolachas María".

Antonina Semedo: "Saír do teu país como emigrante e volver a pisar a túa terra anos despois como artista é emocionante"

"A dona da casa xa daquela tiña apadriñados uns nenos de África e me daba a ler revistas e entre iso e que a nena axudoume moito, xa que me corrixía cando dicía algo mal, porque era pequena pero moi intelixente, cando me din de conta xa sabía o idioma", relata la mujer, la líder de las Batuko y a la que no le importa contar las muchas anécdotas vividas.

Una de las más divertidas, aunque no para ella, fue cuando al poco de llegar acudió a un entierro. "Era dunha rapaza nova e un día de festa, así que xente coma formigas e as vellas que nunca unha negra viron…. Non fai falla que che conte máis. Arrimeime a unhas ortigas, que nin sabía o que eran, e só tiña gana de refregar as pernas, pero non me sacaban ollo e oín que unha dicía: á negra non lle pican as ortigas, pero picoume unha semana enteira", relata divertida sobre una sociedad que no estaba acostumbrada a ver gente de otras razas. "Outra vez en Lugo, na estación, estaba espe- rando que chegara á liña e unha muller pideume se me podía tocar porque nunca unha persoa de cor vira", rememora.

También tuvo experiencias negativas. "Eu non chorei ao vir, pero ao ano e dous meses de chegar o meu home tivo un accidente e paseinas negras, máis ca min vinte veces", asevera. Un marido con el que tuvo dos hijos y ahora tiene dos nietas, "que son coma café con leite, porque o seu pai é español", manifiesta.

La suya es ahora la única familia caboverdiana de Cangas, un lugar en el que muchos se asentaron al principio, aunque la mayoría apostó por Burela. Es el caso de la familia de Patricia Sánchez, de 23 años, que llegó sin haber cumplido el año y que siempre se ha sentido muy integrada en la localidad, en la que sigue residiendo. "He ido al colegio y al instituto y yo no he sentido racismo", asevera la joven, que no cuenta actualmente con un empleo fijo aunque ha pasado por varios y se dedica ahora a cuidar a sus sobrinas pequeñas. Lleva vinculada a Batuko desde cría, pues empezó con apenas cinco años y sigue en una formación que le descubrió el folclore de su país en Galicia y que combina con la vida de una joven, ahora trastocada por la pandemia, "y estamos deseando pase para volver a los ensayos", dice.

Una formación a la que se ha sumado Leniza Gonsalves, una de las recientes incorporaciones al ser también una de las últimas en llegar a Burela. Cinco años hace que la mujer, de 36 años, llegó a la localidad, siguiendo también los pasos de su marido marinero pero con una red de contactos con la que no contaron sus compatriotas, pues Cabo Verde es la comunidad extranjera con mayor representación en Burela y una de las mayores colonias fuera de las islas.

Leniza está a gusto en nuestro país, al que llegó con sus tres hijos, que ahora tienen entre 20 y 16 años. "Estoy muy contenta, aunque fue un cambio de vida total" y, en su caso, no tuvo tanto problema para encontrar un empleo y lo tiene en una empresa de pescado. Aunque el covid se cruzó en el camino pudo acudir con las Batuko a Ponteareas y al programa Luar, de la TVG. A las cuatro se suman Lidia, Yenifer, Miriam, Dezidéria, Fátima, Anabella e Isabel, que son las actuales componentes de Batuko, "aínda que ao principio éramos moitas máis, pero a cifra foise reducindo", señala Antonina, quien tira de la retranca acumulada con los años para aseverar que "se conto todos os sitios nos que estivemos, necesito dous días", aunque en su corazón guarda ese día de 2003 en que fueron recibidas a lo grande en Cabo Verde. "Saír como emigrante e voltar como artista foi moi emocionante", asegura sobre ese día que, después de dieciséis años sin pisar su país, lo hizo a lo grande, con recibimiento de las autoridades."Ao meu irmán caíanlle as bágoas, porque antes de marchar eu era moi de misa e catequesis e nada de ir aos bailes e, claro, quedaron alucinados", agrega.

Leniza Gonsalves: "Estoy muy contenta aquí, adonde llegué hace cinco años con mi familia, aunque fue un cambio de vida total"

Las representantes de las Batuko tienen claro que crear la formación, y todo lo que les supuso de viajar y conocer, "fue de lo más bonito que nos pasó", relatan tanto las mayores como las jóvenes, pues es un grupo intergeneracional que pocos saben que se creó casi de casualidad, en el transcurso de una cena.

Una cita con la que celebraban el fin de unos cursos de formación que la antropóloga Luzía Oca organizara para fomentar la integración de la comunidad y su acceso al mundo laboral. "Fixemos de todo, cociña, corte e confección, xardineira, cosido de redes…", rememora Antonina quien recuerda que a la cena llevaron el acordeón y comenzaron a cantar y a bailar, "e xa casi á hora de saír animámonos cun batuko —cántico tradicional que tiene su origen en la música de los esclavos— e foi unha amiga de Luzía quen nos animou a dalo a coñecer". Un apoyo al que siguió también el del Ayuntamiento de Burela, pues "unha das concelleiras que estaba daquela, Raquel, deunos a tela para facer a roupa e nun cursiño aprendemos a coser a primeira falda".

Batuko Tabanka: colaboraciones de estrellas en su disco

En 2011 las Batuko Tabanka sacaron su primer disco, hasta ahora el único, aunque previamente habían grabado una maqueta con cuatro temas. Djunta mô (traducido como echar una mano) es el nombre que le dieron al CD, en el que contaron con colaboraciones de destacados artistas como Xosé Manuel Budiño, Uxía Senlle, Mercedes Peón, Rodrigo Romaní, Luis Pastor, Nácia Gomes, Ntoni Dente D’Oro, Augusto Canario o Sergio Tannus.



PREMIOS. Han recibido varios, el último el Mestres da Memoria, concedido por la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.



TALLA EN LA IGLESIA. La iglesia de Burela alberga una talla de Nosa Señora dos Navegantes, patrona de los marineros en Cabo Verde, cuya fiesta se celebra en octubre. La imagen también procesiona en las fiestas patronales de Burela, junto a la virgen del Carmen.