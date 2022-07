Vía libre para la ucraniana Nelina

La joven ucraniana Zhanna Nelina ya tiene vía libre para competir oficilamente con el Club de Remo de Ribadeo, entidad con la que lleva ya un año entrenando y a la que que representará ahora de pleno derecho, disputando ya entre el 9 y 10 de julio su primer campeonato de España, en la localidad catalana de Banyoles.

Nelina podrá competir gracias al protocolo firmado por el Consejo Superior de Deportes para la práctica deportiva de los adolescentes ucranianos en España al que se une el Club de Remo de Ribadeo. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar la práctica deportiva federada a jóvenes de Ucrania por toda España.

Miguel Balsa, uno de los entrenadores del club ribadense, se mostró satisfecho por la regularización de la situación de la ucraniana y destacó "a felicidade" que siente la joven por poder demostrar sus progresos en la competición. "É unha rapaza que empezou este ano a remar con nós e a pesar de pasalo mal pola guerra e das dificultades que ten polo idioma sempre foi quen de adaptarse moi ben", asegura.

Balsa destaca la perseverancia y la capacidad de sacrificio que lleva mostrando Nelina desde su llegada a Ribadeo, especialmente en el remo. "Aprende ben e é moi esixente consigo mesma. Seguramente non puido adestrar todo o que lle gustaría porque necesita tempo para os estudos, pero grazas á súa predisposición é unha máis no club. Ademais, caeu fantasticamente no grupo".