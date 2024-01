Natalia Alonso: "Unha vez que entras no xénero da poesía xa non hai camiño de saída"

A mariñá Natalia Alonso Ramos (Foz, 1983) presentará o vindeiro venres, 26 de xaneiro, na libraría Bahía da súa vila natal o seu segundo libro de poesía, Advertencias para un traxecto boreal, co que obtivo o premio de poesía Filomena Dato en 2022 e que acaba de publicar, a finais de 2023, baixo o selo editorial Apiario. A autora estará acompañada na presentación pola editora e escritora Dores Tembrás.

Que significou para vostede gañar o premio Filomena Dato?

Pois púxenme moi contenta. Foi xa no ano 2022, pero o libro sempre se publica un ano despois de recibir o premio. É moi importante porque, sobre todo, significa que podes publicar a obra e a maior parte dos autores de poesía en Galicia publicamos a partir de premios.



Entón é un empurrón para a obra, que se titula Advertencias para un traxecto boreal.

Si, sempre é bo recibir un recoñecemento e tamén pola parte práctica que significa o poder publicar a obra.



De que trata este último libro?

Trata sobre a vida dunha muller desde o seu nacemento; é unha viaxe de transición cara á súa idade adulta. E a ela diríxese unha voz en segunda persoa que a advirte e lle dá consellos, fai inventario do que sucedeu ao longo da súa vida. Divídese en tres partes, sendo a primeira a que fai referencia á etapa da infancia, que ten un punto xélido, sólido, ten estructura, pero a medida que imos medrando, vamos perdendo esa solidez. Esa é a viaxe no libro.



Moi interesante.

Si. E máis tarde os poemas percorren os diferentes momentos da vida da protagonista, descubrindo o xogo, a lectura, a pérdida da inocencia, a chegada da idade adulta ou a perda dos seres queridos.



Cando empezou vostede a ler ou escribir poesía?

Pois desde pequena, lémbroo desde sempre. Xa escribía textos un pouco estraños que non sabería encadrar moi ben. E logo, cando empecei a estudar literatura no colexio, descubrín a poesía.



Pero na súa casa eran lectores de poesía?

Non, non eran lectores habituais de poesía. Eu penso que inflúe moito o colexio e, nese sentido, tiven moi bos profesores e profesoras que souberon inculcarme o interese pola lectura e a escritura. O colexio é fundamental á hora de impulsar vocacións científicas e sempre o é no feito de encontrarte persoas que saiban inspirarte, guiarte.



En que escola estudou vostede en Foz?

No colexio público O Cantel e logo no IES de Foz.



Este premio non é o primeiro que gaña.

Non, tamén gañei un segundo premio na edición número 31 do certame de narracións breves Manuel Murguía que outorga o Concello de Arteixo e que, agora, dentro de pouco, publicarán un volumen cos relatos premiados nos últimos tres anos.



Tamén gañou o primeiro premio no Certame Literario Concello de Ames xa no 2011.

Si, iso foi cun único poema.



Ademais de poesía, escribe logo tamén algo en prosa.

Escribo relatos curtos e teño algún proxecto de novela por aí, pero para escribir unha novela necesitas moita disciplina, máis tempo, poñerte todos os días. A poesía permíteche escribir un texto agora e outro dentro dunha semana, de maneira máis intermitente. Unha novela é máis complicado, porque cando te pos a escribir un mes despois tes que repasar todo o que escribiches antes. A poesía permíteche ser máis discontinuo. Tamén estou a traballar nun poemario, pero aínda me queda para rematar.



Como é a súa forma de traballar na poesía e nos relatos curtos?

Eu son bastante anárquica. Son xornalista, traballo nun gabinete de comunicación, e á escritura dedícome no meu tempo libre. Fago un poema na aplicación do móbil, outro nun caderno... Pero nalgún momento a cousa fai un clic, e ves que teñen cohesión para formar un libro. Hai un nexo común entre os textos. Ao principio, o libro non sabe que vai ser un libro, son textos que che van surxindo ata que adquiren unha certa cohesión. Nunca dixen ‘vou escribir un poemario sobre isto’.



Tómase a escritura como un pasatempo ou gustaríalle vivir da literatura nalgún momento da súa vida?

A escritura é unha actividade que eu fago no meu tempo libre, encántame, pero vivir da literatura galega é bastante complicado. Incluso a xente que vive dela, ten que facer cousas paralelas, de xestión cultural, de publicar nos medios de comunicación. Eu tomo isto en serio porque me gusta, pero agora mesmo é algo que fago no meu tempo libre.



Vostede presenta o libro o venres na libraría Bahía, na súa vila, Foz. Faille ilusión?

Si, faime moita ilusión presentalo na libraría Bahía porque alí merquei os meus primeiros libros e pasei moitas horas escollendo libros entre as baldas. Por iso ten un significado especial para min presentalo aí e teño moitas ganas de facelo.



Gústalle iso de ter contacto cos lectores.

É sempre moi interesante, sobre todo á hora de divulgar a poesía. Téndese a pensar que a poesía é un xénero arduo, difícil, e as presentacións permítenche abrirlles as portas do libro aos lectores, facérllelo un pouco máis dixerible. Eu tomo estas presentacións coma un acto de divulgación para aproximar a poesía á xente lectora porque hai un estereotipo de que é difícil de ler, pero o que nos falta é contar co hábito, porque unha vez que entras dentro da poesía non hai camiño de saída, porque che gusta demasiado estar aí dentro.