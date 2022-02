Os veteranos do Entroido viveirés

Coas datas do Entroido chega o tempo de pasalo ben tamén en Viveiro, que ten unha longa tradición de comparsas e carrozas. Unha das máis antigas, xunto coa da Onu, é A Fachenda da Parroquia, que suma 37 anos e está composta por unha ducia de viveireses que son a suma do grupo que lles dá nome e da antiga comparsa La Plaza, coa que saíron xuntos por primeira vez en 1999.

Co gallo do 25 aniversario fixeron un libro que recolle fotos da súa participación na festa dende

a creación da Fachenda no ano 1985 ata o 2008, ademais da incorporación á festa da Praza no

1990. Os grupos fusionáronse ao marchar xente por razóns laborais para non perder efectivos, conta Mario Gómez, quen lembra que cando saíron por primeira vez tiñan entre 17 e 19 anos, aínda que todos participaban pola súa conta dende cativos.

Entón coñeceron comparsas como a de Kiko do Landro, que tiña un bar na travesía diante do

antigo Casino e era moi entroideiro, que foron o seu incentivo. Nos comezos fixáronse tamén no grupos Os do Seiscentos (ODS). "Chamábannos a atención polas súa carrozas, teñen boa man e traballan ben, velos inducíanos a facer cousas, aínda que non tiñamos esas mans, pero explotabamos o que tiñamos".

O grupo orixinal. ARCHIVO PALEO

Mario Gómez di os da Fachenda que son "amigos de toda a vida e como somos do pobo participamos en tódolos eventos, dende Semana Santa ata o clube de fútbol, íamos ao belén vivinte cando se facía e tamén no Entroido". "Á parte de que gústanos a festa, non só foi por axudar a fomentalo e que non se perdese, pois pensamos 'agora é cando hai que estar', senón tamén para que o vexan as novas xeracións. De feito, hoxe en día xa temos tres fillos de integrantes connosco".

A potenciación de ditas actividades moveunos a arroupar os desfiles nas horas baixas en que

chegou a saír unha soa carroza, polo que o primeiro premio non tiña discusión, pero quedaban

desertos o segundo e o terceiro. Despois empezaron a participar algunhas de fóra do concello. Gómez lembra que en 1996 só saíron eles e fixérono para que os que fosen ver o desfile visen algo, pero lembra que chovía a mares e se puxeron pingando.

Mario Gomez: "Levamos un tractor polas reminiscencias do Entroido antigo, para non perder iso, porque nos parece típico daqueles anos"

O xerme da comparsa estivo na súa nenez cando vían os seus pais, pois xeroulles "ilusión por ir

alí bailando e pintando a mona, aínda que eramos nenos e non entendiamos de que ía o tema, uns ían no camión e outros tocando a pé pola rúa, meu pai era de orquestra Variedades. Co paso dos anos, a historia tomou outro cariz e decidimos facer a nosa carroza", comenta. Antes diso foron moitos anos como comparsa ata que empezaron a levar dende calesas tiradas por cabalos ata castelos sobre rodas e outras invencións. "Fixémos a carroza por darlle máis vistosidade, porque xa había sete ou nove comparsas, para que a xente vise as dúas cousas".

A Fachenda trata de conservar a esencia, polo que ten saído cun cabalo tirando dunha calesa que lles deixou un veciño de Vieiro, que se vanagloriou ao recuperala sen óxido e pintada. Tamén levaron un todoterreo ou un tractor, que é co que soen saír agora. «Levamos un tractor polas reminiscencias do Entroido antigo, para non perder iso, porque nos parece típico daqueles anos», di Mario Gómez. Para iso convenceron a un amigo, Roberto. "Metémolo en danza e agora xa participa da festa con nós". Outro ano pedíronlle un coche de bombeiros en desuso ao Concello.

Eran outros tempos, aínda funcionaba o antigo Casino, onde había baile o luns e o sábado. "Como rapaces de 20 anos saiamos por Viveiro para dar ambiente, coma nós había centos, e á unha da mañá iamos para o baile, estabamos alí con toda a parroquia". O broche de ouro chegaba o mércores co Enterro. "Iso era obrigado, non se podía despedir o Entroido sen el".

Mario Gómez asegura que "a idade marca a pauta, os que viamos nós daquela tiñan 50 anos e agora terán 87 os que vivan, por idade tiveron que ir deixándoo, pero sempre houbo. As Anpas fomentárono nos últimos anos para que non se perdese, fixeron un traballo moi bo, sen ese interese hoxe quedarían catro comparsas en Viveiro".

O viveirés lembra que antes as comparsas só participaban na súa localidade. "Hoxe en día veñen de todas partes, aí búscanse os premios, se gastan 3.000 euros e recuperan 2.500 en varios desfiles, xa é algo para seguir o ano que vén. Nós non saímos fóra porque traballamos, pero se o luns ou o domingo houbese algún acto en Viveiro tamén sairiamos. O sábado das Alpuxarradas, eu non podo desmadrarme porque o domingo traballo co dúo Vivarium".

O grupo non participa polos premios, porque "o gasto que fas supera con moito o que che dan,

saímos porque nos gusta. Temos unha cota anual, poñemos cada mes algo e facemos o que podemos". Sinala que de novos custáballes acordar de que ían, pero seguen a saír "porque nos gusta, é unha tradición". Fan un par de ceas ou comidas previas para falar da música, do que tratarán nas Alpuxarradas e de que irán vestidos no desfile. "Vemos o que pasa no mundo, no pobo, que merece a atención da xente, buscando que saiban de que lles falas".

ESTE ANO. Barallan varias ideas, pero case seguro que se decantarán polas Tanxugueiras para o desfile e de Tempos Foron, no canto do desaparecido coro Tempus Fugit, para as coplas das Alpuxarradas. Mario recoñece que "imos sempre sobre o reloxo, temos decidido de que ir tan só tres días antes. Un ano non chegamos a acordo e fomos de pase de modelos, tiramos do que tiñamos pola casa. Sempre imos en plan de crítica picantona, nunca mala, sen insultos nin faltar ao respecto a ninguén. Non hai maldade, oímos algo e facemos unha parodia diso sen mala intención".

Eles teñen un xeito particular de concibir o Entroido. "Entendémolo de xeito que cada un goce do

que está facendo. Parécenme ben as comparsas de 40 ou 50 persoas, pero non vexo diversión na cara da xente, fan o mesmo papel durante todo o desfile, aínda que entendo que se tomen recortes de países como Brasil, iso é o Carnaval. O noso é o Entroido, que é unha risotada dun mesmo. Antes saía un avogado vestido de tal ríndose del mesmo. Nós imos desfrutar e que a xente o pase ben, entendémolo como unha parodia para que a xente se ría de nós ou con nós, é diferente, pero cada un fai como quere".

Xúntanse para o cocido o martes

Os da Fachenda xúntanse o martes para comer cocido. "Quedamos ás once para tomar os viños por Viveiro, comemos e desfilamos. Agora non facemos cea o sábado, porque o fuelle tampouco é o mesmo", di.



O traballo impide acudir a veces e algúns faleceron, pero o Entroido sempre foi unha desculpa. "Á parte de pasalo ben podiamos beber, todo se baseaba en facer festa".