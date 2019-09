Vestas ofrece formación en el sector eólico a alumnos del IES María Sarmiento de Viveiro

La empresa Vestas y el IES María Sarmiento de Viveiro colaboran para "promover la formación profesional de los alumnos y su integración en el mercado laboral" mediante la realización de visitas a la fábrica eólica y de un programa de prácticas en el que los estudiantes de módulos relacionados con la actividad de la firma completan su aprendizaje e incluso pueden optar a un contrato laboral.

Según explicaron, el convenio de Formación de Centros de Trabajo (FCT) en el que participan alumnos de Formación Profesional dura dos meses y medio en los que los estudiantes "desarrollan funciones que les permiten consolidar su aprendizaje y adquirir una valiosa experiencia" y una vez finalizado el periodo, "si existe una oportunidad en función de la demanda y el plan de producción, el alumno puede recibir una oferta de contrato laboral", apuntan desde la empresa.

Uno de los alumnos que logró la incorporación a la firma fue Borja Mella, que hizo el ciclo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas que incluyó prácticas en Vestas el año pasado y que logró un contrato temporal que después pasó a indefinido. "Empecé mis prácticas en la nueva línea de producción de los paneles de control. Ahora estoy trabajando en lo que me formé, he aprendido mucho de procesos y maquinaria avanzada, pero también de seguridad y calidad. Después he completado esta formación en otras áreas de la producción de generadores, incluso con test de aislamiento técnico avanzado", explica Mella, que se reconoce "muy contento".

"Son muchos los alumnos que piden la formación en Vestas ya que les da la oportunidad de comenzar su vida laboral en una multinacional con una plantilla con experiencia", dice el profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos y tutor de las prácticas Jaime Villar, quien añade que los alumnos participantes "siempre comentan que los tutores y sus compañeros están muy pendientes de explicarles y ayudarles".

El director de la fábrica de Chavín, José Miguel Soto, reseña que la colaboración con el María Sarmiento «es muy positiva» y que "a Vestas le permite atraer talento e incorporar aire fresco a la plantilla, lo que genera competitividad sana y fomenta el interés por mejorar y continuar aprendiendo".

En la fábrica de Vestas trabajan 170 personas, incluyendo temporales. Actualmente produce generadores de 2MW, bobinas para el generador SFIG de la plataforma de 4 MW y paneles de control de la turbina más grande del mercado, la V164 de MHI Vestas.