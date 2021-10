La reunión de la mesa industrial para buscar alternativas al cierre de la fábrica de Vestas en Chavín concluyó con el compromiso de la empresa en buscar "unha posibilidade de reciclar ou transformar a produción", según adelantó la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, quien sin embargo lamentó que la multinacional declinase retirar el Ere y pretenda mantener su tramitación "en paralelo" a las mesas industriales.

Según la responsable autonómica, Xunta y trabajadores rechazaron un planteamiento de la empresa de transformar la fábrica de Viveiro en un centro suministrador de servicios o de actividades de formación, ya que esta opción no aseguraba que se mantuviera el 100% del empleo, y le pidieron valorar que se elaboren en Viveiro "compoñentes que fabrica Vestas noutras factorías en Europa". La empresa estudiará esta opción y dará una respuesta en la siguiente reunión de la mesa industrial, el próximo miércoles.

"A empresa comprometeuse a traballar de aquí ao mércores que vén a buscar unha solución de actividade para a factoría de Viveiro. Por parte dos representantes dos traballadores e do Goberno autonómico plantexamos que só aceptaremos solucións que pasen polo mantemento do 100% dos empregos", aseveró Lorenzana, pues para la Xunta "non é alternativa unha solución a medias ou unha solución que só garanta unha porcentaxe dos traballadores".

La titular de Emprego valoró la participación de los "máximos responsables" de la empresa y también de directores generales de los dos ministerios con competencias, los de Industria y para la Transición Ecológica.