Vestas aún no entregó los datos para ofrecer Chavín a posibles inversores

El comité de Vestas sabe por la Xunta que la compañía danesa aún no envió los datos solicitados en la mesa industrial y necesarios para poder ofrecer la factoría de Chavín (Viveiro) a posibles inversores interesados en la adquisición de la planta. Eso demuestra que "non está colaborando activamente nesa posibilidade", indica David Mariño, el presidente del comité, al que desde la Administración autonómica mantienen al día sobre posibles avances tras el compromiso de buscar una solución para que siga funcionando la fábrica vivariense, aunque por ahora todo sigue igual, sin novedades a la vista.

Los trabajadores de la planta de Chavín calentaron este martes la concentración delante de la fábrica con una quema de neumáticos en la carretera LU-161, que conecta Viveiro y Ferreira. La plantilla trata así de llamar la atención sobre su situación ante la falta de avances, razón por la que intensificaron la protesta. Los operarios viajan hoy a Santiago para protestar delante del Parlamento y una representación asistirá a la presentación de iniciativas del BNG para la adopción de medidas con el objetivo de frenar el desmantelamiento industrial de A Mariña.

Las movilizaciones seguirán el viernes con una nueva reunión negociadora con la empresa dentro del proceso de consultas previas a la aplicación del Ere extintivo que pretende poner en marcha la compañía para toda la plantilla y otra concentración en la Praza Maior de Viveiro con el propósito de visibilizar el problema al que les aboca la decisión unilateral de la multinacional danesa.

OBJETIVO CLARO. El presidente del comité asegura que siguen comprometidos con la causa iniciada para conseguir el mantenimiento de los puestos de trabajo de toda la plantilla. "É o único que queremos e o que nos vale, non podemos loitar por menos porque a comarca non merece menos, non podemos conformarnos con recolocacións dubidosas, con deixar dentro da fábrica de Chavín só uns postos para mantemento, que apenas supoñen o 5% da plantilla, iso non soluciona o problema", recalca antes de añadir que "non podemos empezar a facer mercadeo cos traballadores agora, en ningún momento é a nosa intención".

David Mariño subraya que el objetivo está claro desde el principio y "seguimos adiante co mesmo, aínda que a cousa está parada, fría, que é o que quere Vestas, que avance o reloxo para aplicar Ere en base á normativa, xa que a lei llo permite. Cando chegue o momento e se é necesario tomaremos as accións legais que sexan precisas para deter este proceso ou para solicitar a nulidade do procedemento de despido colectivo que puxo en marcha a empresa".