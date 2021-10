Vestas se abre a buscar producción para Chavín, pero sigue en el Ere

La primera reunión de la mesa industrial de Vestas tuvo un resultado "positivo" para los trabajadores y la Xunta pues la empresa está dispuesta a explorar alternativas al cierre, aunque de momento rechaza retirar el Ere o paralizar su tramitación. La multinacional se comprometió a buscar una vía para transformar su producción y llevará su propuesta al siguiente encuentro multilateral, fijado para el próximo miércoles 13.

La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, convocó la reunión en Santiago a la que asistieron el vicepresidente de la Xunta Francisco Conde, el delegado territorial, Javier Arias; responsables de Vestas, directores generales de los ministerios de Industria y para la Transición Ecológica, el comité y sindicatos. Administraciones y trabajadores reclamaron en primer lugar a la empresa que retirase el Ere, pero esta pretende continuar con su tramitación "en paralelo" a las mesas industriales y de hecho se mantiene para esta mañana la reunión prevista dentro del proceso de negociación del expediente.

Sin embargo, Vestas estaría dispuesta a hablar de alternativas para Chavín y en la reunión de ayer, según transmitió Lorenzana, hizo un primer planteamiento que consistía en transformar la fábrica en un centro suministrador de servicios o de actividades de formación, una opción que rechazaron Xunta y trabajadores al entender que no aseguraba mantener el 100% de los empleos. Estos pidieron a la multinacional que valore elaborar en Viveiro "compoñentes que fabrica noutras factorías en Europa" y la empresa accedió a "buscar unha solución de actividade para a factoría. Van reunirse cos seus técnicos e van plantexar unha posibilidade de reciclar ou de transformar a produción que existe agora mesmo en Vestas", dijo Lorenzana.

La empresa llevará esta propuesta a la próxima reunión y Xunta y trabajadores le recalcaron que solo aceptarán "solucións que pasen polo mantemento do 100% dos empregos". "Non é alternativa unha solución a medias ou unha solución que só garanta unha porcentaxe dos traballadores", incidió la conselleira.

Por otro lado la titular de Emprego aclaró que la Xunta no tiene competencias para suspender el Ere y que eso solo puede hacerlo la empresa. "Non é posible xuridicamente. A única competencia da autoridade laboral é comprobar que existe unha boa fe na tramitación do expediente, que se formule de xeito adecuado", insistió, aunque también comentó que "se existe capacidade para producir por parte de Vestas noutra fábrica en Europa, o xusto debera ser que continuase con esa actividade na fábrica de Galicia, pois de non darse ese caso as razóns produtivas ou organizativas non existirían".

El presidente del comité de empresa, David Mariño, valoró esta primera reunión de la mesa industrial, pues cree que "se deu un paso en positivo de cara a buscar unha solución". Sin embargo apunta que habrá que esperar al encuentro de la próxima semana para ver si realmente la empresa aporta un proyecto viable, "algo concreto e palpable", pues asegura que "a Administración está disposta a apoialo". "É importante saber que se vai levar a cabo cando sexa posible para materializalo", dijo, e insistió, como la Xunta, en que sea cual sea el planteamiento de Vestas, este debe mantener "o 100% dos traballos".

Como nota negativa Mariño lamenta que la multinacional siga adelante con el Ere, pues "aínda non valora paralizalo, nin moito menos retiralo". En este sentido espera que Vestas "recapacite" pues "sería moi positivo quitar ese reloxo que está en marcha para os despedimentos. A mesa industrial non pode traballar continuamente con esa presión", dice, ya que el periodo de consultas del Ere está en marcha y el plazo legal de la negociación termina el 29.

El sindicato CIG exigió a Vestas la retirada inmediata del Ere para facilitar el trabajo de la mesa industrial y la búsqueda de soluciones "sen a conta atrás que implica estar de cheo no periodo de consultas", al tiempo que demandó a la Xunta activar "todas cantas medidas sexan necesarias" para evitar que la empresa aplique los despidos y cierre la fábrica.

Solidaridad de los trabajadores de Daimiel

Si Vestas cerrara Chavín la única fábrica que le quedaría en España sería la de palas en Daimiel (Ciudad Real), cuyos trabajadores se concentraron en la puerta de sus instalaciones como muestra de apoyo y solidaridad con los vivarienses. "El cierre deja a 115 familias en la calle y se suma al de hace aproximadamente tres años en León", recuerdan desde el sindicato CSIF.



"Récord de pedidos"

Esta central sindical expresa su "total desacuerdo con el desmantelamiento de las instalaciones" y con que muchos trabajadores puedan perder sus empleos, además de lamentar que la empresa tome esta decisión "cuando este año no solo tiene récord de pedidos, sino que también está obteniendo beneficios".



Recolocaciones

Vestas dijo al presentar el Ere que ofrecía recolocaciones en otros centros en España, que son la fábrica de Daimiel, mantenimiento de eólicos y la sede en Madrid.

Ana Pontón y Gonzalo Caballero instan a la Xunta a frenar el expediente

Los máximos responsables del BNG y del PSdeG, Ana Pontón y Gonzalo Caballero, coincidieron en demandar a la Xunta frenar el Ere en Vestas.

La portavoz nacionalista esperaba que en la reunión de la mesa industrial la Xunta lograra un "compromiso firme" que impida el cierre de la fábrica mediante la suspensión del Ere y con el diseño de un calendario para darle viabilidad, pues argumenta que "ningunha persoa pode entender como en pleno boom eólico pode pechar unha das poucas empresas que fabrican compoñentes de parques eólicos".

"Solucionar este problema está en mans da Xunta", aseveró, y además propone conceder megavatios a empresas que instalen parques eólicos cuyos componentes se fabriquen en Galicia y vincular estos parques con planes industriales que generen riqueza y empleo en la zona. "Estamos ante unha deslocalización clara e está en mans da Xunta frear este proceso con medidas que son viables e que só precisan vontade política", insistió.

Caballero reclamó al Gobierno autonómico utilizar "todas as vías posibles para frear un Ere que foi presentado ao mesmo tempo que a multinacional anunciaba o peche, demostrando a mala fe cos seus traballadores".

El socialista insta a la Xunta a hacer "un esforzo de coordinación" con las demás administraciones para "liderar unha fronte común co único obxectivo da continuidade dos postos de traballo dunha empresa fundamental para Viveiro" y recuerda que tiene "competencia exclusiva" para actuar "sobre unha factoría localizada en Galicia e cun Ere presentado nesta comunidade".