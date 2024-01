Sara Rey Bispo: "Esta vertedura de pellets é a punta do iceberg, sempre os houbo"

A burelesa Sara Rey Bispo é unha das fundadoras da asociación A Mariña sen plástico, que naceu hai dous anos co obxectivo de concienciar sobre o coidado do medio ambiente. Os seus integrantes acoden de forma particular a recoller lixo na praia e tamén organizan algunha limpeza colectiva ao longo do ano.

Como ve a crise dos pellets?

Con preocupación. Paréceme gravísimo que suceda isto, que xa sucedera tantas veces e que non pase nada. E tamén son preocupantes as declaracións de políticos e patróns maiores querendo quitar gravidade ao asunto cando isto non é algo que xire só en torno a nós, é unha catástrofe ambiental en tódolos sentidos. Aínda que limpes o estómago do peixe os plásticos en xeral fan efecto esponxa, absorben todos os hidrocarburos que hai no mar e non só estamos falando dos pellets, senón de todo o lixo mariño porque o mar é un auténtico vertedoiro.

Segundo as análises non se trata dun material tóxico, pero pode ter efectos a longo prazo?

É o material co que se fan as botellas, o plástico pet, que aínda que está permitido como uso alimenticio coa calor, o sol... vai soltando substancias que ao final contaminan. De feito sobre as botellas de plástico dinche que non se poden rechear varias veces porque se van degradando. Entendo que queiran tranquilizar á xente, pero hai que darlle a importancia que ten e tomar medidas.

Están pendentes da chegada dos residuos á costa?

Si, estou baixando tódolos días á praia mirar e de momento hai moi poucos, menos que noutras épocas. Agora mesmo hai menos plástico do que adoita haber, porque isto vai por temporadas e estes días non hai lixo practicamente. Estamos esperando a ver que pasa, se a corrente cambia e trae lixo e pellets pero de momento non organizamos nada.

Pregúntalles a xente para realizar unha recollida colectiva?

Si, hai moita xente preguntando e de distintos sitios. Agora mesmo hai como un clamor popular para limpar os pellets, polo que estou contenta e oxalá se manteña no tempo, que a xente se empece a fixar no lixo que chega ás praias e se saque disto algo positivo. Parece como se antes non houbera, pero sempre houbo pellets e vertidos, o que pasa é que ao mellor non chegaban tantos xuntos.

Tiña visto anteriormente na zona boliñas deste tipo?

Toda a vida. Recordo xa nos anos 90 na praia da Marosa que xogaba cos primos a ver quen xuntaba máis boliñas e en Barreiros sempre hai moitas na praia de Lóngara. En agosto chegaron a Burela varios sacos de pellets, concretamente dous á praia urbana procedentes doutro vertido do que nunca nada se soubo, como ocorre coa maioría, por iso este vertido é a punta do iceberg.

Agora só se fala dos pellets pero hai outras invasións gravísimas, como as cabichas. O mar é un auténtico vertedoiro

Como se poden evitar estes vertidos?

Hai unha petición lanzada por NoiaLimpa, Ecoloxistas en Acción, Plademar, Good Karma Projects, Redes de Sal y Festival Mar de Mares. Surfrider España para recalificar os pellets e que sexan considerados produtos perigosos e moi contaminantes, para cambiar a normativa de transportes marítimos para que viaxen con máis seguridade, para esixir responsabilidades ás empresas que provoquen estas catástrofes e para establecer un protocolo de actuación en caso de desastre medioambiental para actuar con celeridade.

Unha vez acontecido o problema, como sucede nestes momentos, como se debe actuar?

Hai que organizarse e deixar a un lado as loitas políticas. O que temos que facer é xuntarnos todos e poñernos de acordo porque o problema é de todos e hai que unir forzas concellos e administracións para loitar contra o problema. Nós falamos coa alcaldesa de Burela, que nos preguntou para estar preparados no caso de que cheguen moitos e a Mancomunidade quería facer un plan xeral para A Mariña. Propuxemos que ten que haber contedores, un sitio para os pellets porque non se poden depositar en calquera lado.

Hai que ter algún coidado específico á hora de recollelos? Dise que se pode causar dano nas praias.

Se vai moita xente hai que ter coidado en zonas de dunas pero non vai ir máis xente ás praias limpar que a que vai no verán co turismo. Hai que recoller o plástico e deixar sempre os residuos orgánicos, evitar levar as algas. Para recollelos hai que axudarse dun coador para filtrar a area, é un traballo moi minucioso, moi complicado, é imposible recollelos todos. Leva tempo e fan falta moitas mans.

Comentaba antes que o mar é un gran vertedoiro. Cal é o residuo máis frecuente que atopan?

Agora só se fala da invasión de pellets pero hai outras invasións gravísimas no mar e nas praias como é o caso das cabichas. É un problema gravísimo porque parece que ninguén se dá conta, é un residuo habitual en todo o mundo que contamina moitísimo e parece que está socialmente aceptado tiralas. Hai xente que á praia vai co cinceiro e na rúa tíraa ao chan e ao final acaba no mesmo sitio. É un problema que estamos provocando nós e está na nosa man evitar, pero non estamos facendo nada. Tamén a administración debería poñer o foco nisto e impor máis multas.

Que outros residuos ven?

Hai moitos residuos de hixiene íntima, tampóns ou toalliñas que se tiran polo váter. E moito lixo do sector pesqueiro, como cabos, trozos de redes, poteiras e tarugos das bateas. Acabarán chegando os pellets porque chegan un montón de tarugos de plástico das bateas das rías que acaban aquí. Tamén hai lixo que vén dos barcos en xeral, produtos asiáticos que sabemos que proceden deses mercantes.