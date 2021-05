La ‘verbena’ regresa esta noche tras la cena que servirá O Frenazo en Alfoz

La primera verbena de la comarca se celebrará esta tarde noche en Alfoz, con el formato reducido y controlado de una cena amenizada musicalmente al aire libre. Será la presentación del grupo Montreal que ha organizado el restaurante O Frenazo. Aunque las tradicionales verbenas están prohibidas por causa de la pandemia el nuevo gerente del conocido local, el valadourés José Vázquez Cuba, trata de explorar este nuevo formato de cenas y dice que ya se han apuntado unas 80 personas.

"Este verán poucas verbenas vai haber —aventura Vázquez—, a non ser que se organicen así ou en pequenas romarías, porque as festas grandes non se van celebrar". A partir de las nueve de esta noche sí comenzará a sonar en concierto del grupo Montreal, con base en O Valadouro pero cuyos músicos son mayoritariamente del entorno compostelano. Las medidas de prevención han centrado este ensayo gastronómico- musical. "Apuntamos os nomes, DNI e teléfonos dos que van asistir, que van usar a máscara e seguir uns itinerarios de entrada e saída previamente marcados", dice el organizador. Asegura que el local es grande para servir la cena, con seis personas en cada una "e con todas as medidas". También dispone de mesas al aire libre para sentar a diez comensales.

Los asistentes son sobre todo mariñanos pero también vendrán algunos amigos y seguidores del grupo desde Asturias y Portugal. "A cea-verbena —como él la llama— espero que teña boa acollida dos veciños, porque xa se bota de menos algunha verbena destas". Vázquez Cuba ha solicitado autorización al Concello. Para la ocasión va a servir un menú bien conocido en las romerías: sopa de marisco, churrasco, chorizo rojo y criollo, pan, vino y café, al precio de 18 euros por persona.

PAZOS, A LA CASA DA CULTURA. También a la caída de la tarde está prevista otra actuación en Alfoz, en este caso a las ocho y media en el salón de actos de la casa de la cultura donde actuará Serxio Pazos con el espectáculo Afiando con humor. El aforo es limitado y las reservas para asistir concluyeron el jueves.

REABRE EL VILA DO VAL. El próximo martes reabrirá en Ferreira do Valadouro el Vila do Val, que ha estado ocho meses cerrado debido a la incertidumbre causada por el covid. Su directora, María Hermida, dice que vuelven con energías renovadas y esperan trabajar más y mejor con sus 18 habitaciones del hotel rústico, ya que el último año fue muy duro. Tendrán servicio de hotel, restaurante, cafetería y terraza, con picoteos, vermús y cócteles, además de raciones con productos de temporada.