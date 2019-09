El verano se notó también en un alto número de ventas de lotería de Navidad

Desde hace varias campañas, la lotería de Navidad comienza a venderse en verano para aprovechar el tirón que provoca en los turistas. Los veraneantes aprovechan para comprar su décimos en los lugares que visitan durante sus vacaciones y, de paso, repartir la suerte entre su familia y amigos. Todas las administraciones de lotería recibieron los décimos para este sorteo el pasado 8 de julio, día que los pusieron a la venta.

Los locales de las administraciones de A Mariña aprovecharon también el tirón que produce el turismo en la época estival y registran un buen ritmo de ventas desde entonces. Este año, por ejemplo, ya está agotada la terminación en 13, una de las favoritas de los jugadores.

Desde la administración de Foz recalcan que la campaña está siendo todo un éxito: "Nótase moito que é temporada de verán", a lo que añaden que "ademais como os turistas xa están marchando apúranse máis para compralos". La fiebre de los décimos también llegó hasta la administración de Burela, donde destacan que "están chegando moitos veraneantes para levar algún décimo".

Pode que aumentase un 2 ou 3% o ritmo de venta; estamos contentos

Las compras de los turistas llegaron a todos los rincones de A Mariña: desde la administración de lotería Marta, de Ferreira do Valadouro, se muestran satisfechos por el ritmo de venta: "Incluso pode que aumentaran un 2 ou un 3%, estamos contentos". Desde este punto de venta de lotería afirman que son los turistas los que conforman la mayor parte de la demanda de los décimos navideños y, según cuentan "hai moito costume de regalar décimos do lugar onde pasaches as vacacións".

Algunos, incluso, llegaron a las administraciones preguntando por los décimos en febrero y en Semana Santa. Es el caso de la de Foz, donde explican que "en Semana Santa e ata en febreiro veu bastante xente preguntándonos cando nos chegaban os décimos". Los peregrinos conforman una gran mayoría de los clientes en municipios como Lourenzá. Desde la administración de loterías de este concello cuentan que "en xuño pasáronse por aquí peregrinos que querían comprar a lotería de Nadal pero aínda non a tiñamos". La administración de Lourenzá, además, tiene la particularidad de poseer el "número bandido" que sólo venden en su local: "Desde que se extendeu a voz de que só se vendía aquí ven moita xente compralo".

En el extremo contrario se encuentran los indecisos, que prefieren escoger un número al azar o pedir al lotero que lo haga en su lugar. Así lo explican desde la administración de loterías de Viveiro, situada en plena Praza Maior: "Cada vez máis á xente dálle igual o número e pídennos a nós que o escollamos por eles".

PERFIL DE CLIENTE

"A Lotería de Nadal é unha tradición moi antiga e a maioría da xente que compra os décimos son adultos", cuentan desde la administración ferreirense. Sin embargo, también puntualizan que "hai xente nova que tamén colle algún aínda que ao final non gastan tanto". Al contrario, la administración vivariense recalca que en su caso tienen bastantes clientes que se sitúan en ambos extremos y que la mayoría están en una edad media.

Desde la administración de Covas, también en Viveiro, recalcan que "este ano houbo de todo e tamén nos comprou moita xente nova". Para los loteros de la administración de Lourenzá está claro: "Ao ser un sorteo no que se reparten tantos premios e tan bos todo o mundo se anima a participar".

EL NÚMERO BANDIDO

El 20.120 cogió mucha fama por A Mariña durante los últimos años. Se trata del "número bandido", que es como fue bautizado en la administración de Lourenzá, que es el único punto de venta que lo distribuye.

"Hai moitos anos alguén decidiu que ese sería o número co que xogaría a xente do pobo e ao final foi collendo fama". En el caso de la administración de Covas, cuentan que el número predilecto entre sus clientes es el 66.099: "Este número foi o que máis nos pediron e xa vendimos moitísimos".

BUENOS COMPRADORES

Las administraciones ya cuentan también con alguno de sus clientes habituales. Así lo cuentan desde la de Foz: "Temos un cliente que sempre nos leva 1.000 euros en décimos". Pero esto no es todo: desde la administración de Lourenzá explican que "vendemos bastantes lotes grandes, sobre todo a comisións de festas, que poden chegar a gastar 5.000 ou 6.000 euros en décimos".