Otro verano sin O Fuciño do Porco

La fragilidad del paraje natural de O Fuciño do Porco, en O Vicedo, provoca que el espacio deba permanecer cerrado durante el verano que se avecina y seguramente también el resto del año. La apertura expondría a un peligro a los visitantes y el Concello no quiere correr ese riesgo.

El alcalde vicedense, Jesús Novo, considera que con el deterioro que experimentó el acceso al istmo en el último invierno "non é viable facer unha obra nin sequera temporal para que poida visitarse no verán. Non imos arriscarnos, non é só polo diñeiro, porque se só houbese que investir o do ano pasado faríamolo, pero o sendeiro queda tan estreito que a escaleira debería ter máis apoio para acceder á pasarela".

El agrietamiento de la senda y los desprendimientos acrecentados por las lluvias del invierno motivan que el regidor opte por esperar a que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao lleve a cabo el proyecto de puente colgante que tiene previsto. Su presidente, Francisco Barea, tiene pendiente una nueva visita, en la que el alcalde espera que explique la actuación, que después deberá licitarse y ejecutarse. El alcalde reconoce que "vai atrasado, porque xa tiña que estar resolta a contratación".

Jesús Novo afirma que mientras tanto continuará prohibido el paso y vallado. "De vez en cando mando por alí ao alguacil botar un vistazo por se faltan letreiros ou algo. Pódese chegar ata onde estaba a campá, pero o perigo está despois. Se alguén cruza o valado a responsabilidade é súa, porque é perigoso e pode pasarlle algo".

Las precipitaciones persistentes agrandaron el derrumbe. "O problema é a agua, que reblandece o terreo, segue erosionando porque cada vez hai menos terreo que levar. Dende que recordo, a Autoridade Portuaria encarga arranxos tódolos anos ao romper as escaleiras de cemento. Despois do empeño que puxemos en facer o aparcadoiro, no que gastamos 300.000 euros, agora fastidia que o principal atractivo turístico do Vicedo non sexa accesible. Temos días de 20 chamadas preguntando cando abre, non miran a páxina do Concello nin o Google".