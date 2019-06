La venta de las plantas de Alcoa a Parter queda en manos de la plantilla

La dirección de Alcoa en Pittsburgh selló este martes con el fondo suizo Parter Capital Group el principio de acuerdo por el cual la multinacional estadounidense pretende venderle sus factorías de Avilés y A Coruña. El compromiso del nuevo propietario —que este martes presentó su plan industrial a representantes de la Xunta, del Gobierno asturiano y del Ministerio de Industria en Madrid— pasa por garantizar el mantenimiento de los 686 empleos que sostienen las dos factorías, de los cuales unos 369 son de la planta herculina, así como de las condiciones laborales.

Si la operación, cuyo importe no trascendió, prospera, Parter invertiría diez millones en cada factoría. A esta cuantía, Alcoa sumaría una cantidad superior a los 40 millones previstos inicialmente para acometer mejoras y para que sea posible reactivar las series de electrolisis para producir aluminio primario, dado que las cubas permanecen paradas desde febrero. Fuentes de la compañía confirmaron que en el marco de la negociación Parter consiguió arrancar un compromiso de un desembolso mayor.

Las grandes líneas del plan de Parter para las factorías incluyen diversificar y ampliar la gama de productos que salen de las fundiciones de A Coruña y Avilés

En un comunicado, Alcoa precisó este martes que el pacto entrará en vigor una vez obtenidas "las correspondientes aprobaciones internas de ambas partes" y en cuanto se pase el filtro de la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (Ere) sellado el 15 de enero y del comité de empresa europeo. Fuentes del grupo indicaron a AGN que si estas partes "no ratifican el preacuerdo,se aplicará el plan social del Ere". Y el escenario no está despejado, pues los sindicatos de Avilés seguían rechazando este martes la venta a Parter, al decantarse por el fondo alemán Quantum, cuya oferta no ha pasado la criba de la dirección de Alcoa debido a que este inversor solo estaba interesado en la factoría asturiana y apostaba por reorientar la producción dejando atrás el alumino primario.

Este martes también había descontento en A Coruña, donde una docena de integrantes del comité se encerró en la Delegación del Gobierno para reclamar información. Les molestó el hecho de no haber sido citados al encuentro que Parter celebró por por la tarde con el ministerio y los representantes autonómicos.

La reactivación de la producción de aluminio primario se retrasaría hasta la segunda mitad de 2020 por la tardanza del Gobierno central en aprobar el nuevo marco eléctrico

La incógnita quedará despejada este miércoles en el marco de la reunión de la comisión negociadora del Ere. En tanto que el jueves será el comité de empresa europeo el que deberá manifestarse sobre un preacuerdo que el Ministerio de Industria ve "muy positivo", debido a que "da viabilidad a futuro a las dos factorías". Así se pronunció el secretario general de Industria en funciones, Raúl Blanco, que incidió en que el Gobierno "luchó por una solución integral" y por mantener la producción de aluminio. "Ahora los trabajadores decidirán si optan por esta vía, que es la más lógica, o si prefieren el plan social", zanjó.

LA ALTERNATIVA, EL ERE. La negativa de la parte social implicaría que Alcoa solo mantendría operativas las fundiciones, con lo que la plantilla quedaría reducida a 200 operarios entre los dos centros, lo que representa apenas un tercio de los 623 trabajadores fijos. El resto abandonaría el grupo el 1 de julio al desmantelarse las divisiones de electrolisis, de tal forma que se les aplicaría un Ere que contempla 268 despidos, 44 prejubilaciones y un centenar de recolocaciones en el complejo de San Cibrao. Así las cosas, los sindicatos deberán aclarar en las próximas horas qué camino toman en esta encrucijada.

En A Coruña, las series de electrolisis sostienen unos 255 puestos

EL PRECIO DE LA LUZ. Y el hecho es que no será hasta este jueves cuando los directivos del fondo helvético presentarán su plan de inversiones a los comités de empresa en una reunión en la sede de Industria, en Madrid, en la que también volverán a estar presentes representantes de las administraciones autonómicas. Por primera vez, acudirán responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, el gran ausente en las negociaciones en los últimos meses pese a que el precio de la electricidad —que entra en sus competencias— es clave para la transacción.

Este martes el secretario general de Industria admitió ante los medios que el plan de Parter de reactivar la electrolisis está supeditado a que "se den las condiciones" de un precio de la energía competitivo, un marco que, afirmó, debe ser "similar al de otros países europeos". En un escenario en el que el Gobierno en funciones sigue sin aprobar el estatuto para el consumidor electrointensivo, Blanco insistió en que el Ejecutivo "sigue adelante con el trabajo" y garantizó que el marco será "válido" para todas las grandes industrias.

Los operarios coruñeses dejan el encierro pero piden garantías

Al filo de las 22.00 horas de este martes, el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos Corbacho, comunicaba el fin del encierro que inició con otros once representantes sindicales por la mañana en la Delegación del Gobierno. Con esta medida expresaron su descontento con la actuación del Ministerio e Industria al que culparon de "vetar á representación legal dos traballadores" la asistencia a la reunión en la que Parter expuso en Madrid sus intenciones al Ejecutivo central y a representantes de los gobiernos autonómicos como el director xeral de Enerxía de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces.

Amenaza de protestas en Avilés si Alcoa no vuelve a evaluar la oferta de Quantum

El comité de empresa de Alcoa redobló este martes la presión para forzar a la multinacional estadounidense a volver a tomar en consideración la oferta del fondo alemán Quantum Capital, que habría reconsiderado su plan de hacerse únicamente con el centro productivo de Avilés para convertirlo en el mayor centro de reciclaje de Europa y estaría dispuesto a hacer una oferta por A Coruña. Descartado de la puja por la compañía de Pittsburgh, el fondo incluso llevó estos días a un grupo de operarios de la planta asturiana a visitar sus fábricas de aluminio en Hannover y Venecia para dejar clara su competencia industrial en la materia frente a los suizos.



En esta situación, el comité lamentó este martes el preacuerdo que Alcoa selló con Parter y amenazó con redoblar las movilizaciones si Quantum queda definitivamente desechado. Pero la vuelta atrás está descartada. Fuentes de Alcoa incidieron en que el único proyecto a debate es el del fondo de inversión suizo.