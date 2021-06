La venta de la fábrica de Alcoa se complica al negarse el Gobierno a la intervención

El representante del Gobierno en la reunión de la mesa multilateral sobre el proceso de venta de la fábrica de Alcoa trasladó al comité que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no intervendrá en la compra de la fábrica de Aluminio, algo que exigen los trabajadores para tener garantías sobre el proceso y que también pide Alcoa, que se niega a vender directamente a los grupos interesados.

"Faltaba el secretario de Industria por temas de agenda, pero un representante del Gobierno y de la Subdelegación nos comunicó que no están dispuestos a meter a la Sepi en la compra de la fábrica", comentaba tras el encuentro el presidente del comité, José Antonio Zan, que reclama una reunión "urgente e inmediata" con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y con el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, para abordar la situación.

El comité reclama la intervención estatal para que no suceda en San Cibrao lo mismo que en las plantas de A Coruña y Avilés. "La única solución que tenemos es que la Sepi se involucre y garantice que la fábrica se va a vender a una empresa industrial, del sector", dijo Zan, quien recordó que hay acuerdos del Parlamento de Galicia y del Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a una intervención temporal para su posterior venta a un tercero. "El Gobierno no puede ir contra el Parlamento, ni contra el Congreso, ni contra los trabajadores. Sobre aquello que está aprobado debe poner soluciones políticas y no seguir mandándonos a la calle", afirmó.

El comité llama a una movilización masiva este domingo en San Cibrao —a las doce en la Praza dos Campos— para "que el Gobierno vea que seguimos respaldados un año después. Debe pensar que hemos bajado los brazos y están muy equivocados, vamos a seguir luchando", avanzan.