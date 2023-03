"Véñenme á man unha ninfa e un periquito"

Este veciño de Landrove fíxose nos últimos meses con varios tipos de paxaros: unha parella de agapornis, catro periquitos australianos, dúas ninfas, un forpus —que ten dende hai pouco tempo e aínda non fala— e unha tórtola de diamante. Xa tiña na casa nove canarios, un acuario con sete peixes e varios cans, así como gatos persas.

Tanta variedade de paxaros como ten Ánxel Rey fai que as especies se adapten unhas ás outras, aínda que os agapornis son moi territoriais e tivo que separalos do resto. "Tíñaos todos no voadeiro, pero en época de cría metíanse en todos os niños, polo que agora os teño nunha paxareira dentro da casa, non quero que maten outras especies". Cando os mercou xa estaban anelados. O máis antigo é o macho de ninfa, co que leva máis de cinco anos; os canarios chegaron hai case dous e o resto, en decembro pasado.

Ánxel preparou un voadeiro nunha cabana de bloque con luz natural e unha ventá con rede por fóra que abre no verán. Di que é importante que non haxa correntes e que "se fixese máis calor sería mellor para eles". O celeirés di que "non me gustan os paxaros en gaiolas, hai moitos anos criei uns periquitos, soltábaos pola casa e víñanme á man". Agora, de todos os que ten só un periquito "vénme á man, é pequeno e non voa case nada". Tamén a ninfa pois "criárona papillera".

Todos comen diverso tipo de sementes e tamén lles dá unha mestura preparada para eles e verduras como brócoli, leituga ou froita. Ademais, tenlles auga limpa. "Tiran moita comida dos comedeiros, por iso ás veces a poño no chan", di e sinala que "non dan moito traballo". O viveirés conta que ten que estar pendente deles, aínda que "se lles tes auga limpa e bastante comida, podes faltar uns días, mentras que cun can xa non podes". Átende os seus animais ao chegar do traballo, unha hora ao día, agás cando fai unha limpeza xeral, entón xa bota dúas con eles.

A Ánxel gústanlle todos os paxaros, tanto que "teño facilidade para collelos todos, ao comezo regaláronme os canarios pero chamábanme máis a atención os outros. Agora gústame oílos cantar, ver como voan e como interactúan unhas especies coas outras. Gústame criar, ver cando nacen e como van saíndo", comenta. Xa pensa en ter algún ‘papilleiro’, "terei que darlle a comida con xeringa e culler, logo é como se foses ti o seu pai", aínda que recoñece que iso "dá traballo", sobre todo ao comezo.

El comproulle todos os paxaros a criadores porque "nas tendas son máis caros e teño amizade con algún. Pola ninfa paguei 70 euros". Agora tamén anda cambiando no acuario, pois quere ter máis plantas.