Los vendedores de Ribadeo deciden si el mercado vuelve a la plaza de abastos

La modificación del emplazamiento del mercado semanal de Ribadeo, que se celebra cada miércoles, fue uno de los efectos colaterales de la pandemia. Ahora que esta se encuentra ya en franca remisión el alcalde ribadense cumplirá lo que dijo en un primer momento de que cuando esto sucediese se reevaluaría la situación. Sin embargo, no decretó un regreso al entorno anterior del mercado, los alrededores de la plaza de abastos, sino que harán una consulta entre los vendedores del mercado porque dicen detectar división de opiniones entre ellos a la hora de abandonar o no el aparcamiento municipal que ocupan en estos momentos. De modo que se les pedirá su opinión antes de tomar una decisión al respecto.

Dicha consulta comenzará este mismo miércoles y el concejal de desarrollo local, Pablo Vizoso, en cuya delegación recae la organización de este mercado, explica que se decidieron a realizar la consulta porque tienen la intención de tomar una decisión "consensuada e participativa". Así que dice que "despois dun primeiro achegamento ás persoas titulares dos postos constátase que existe unha certa división entre aquelas que si queren recuperar o espazo tradicional ou aqueloutras que desexan manterse no espazo actual" y que por ello preguntarán a todos.

Además de la consulta propiamente dicha, el concejal ribadense apunta que se explicará a los responsables de los puestos que en el caso de volver al entorno de la plaza de abastos será necesario hacer algunos ajustes que podrían redundar en que cada puesto dispusiese de menos espacio del que tiene en la actualidad.

POSICIONAMIENTO. Pablo Vizoso rechazó que el Concello, como institución, se vaya a posicionar por hacer regresar el mercado semanal al entorno de la plaza de abastos o mantenerlo en el aparcamiento municipal. No obstante sí que indicó que el gobierno municipal entiende que el espacio que se encuentra junto a la plaza de abastos es "un lugar moito máis céntrico e que dota dun maior dinamismo á zona comercial de Ribadeo e enche de vida as súas rúas".

Precisamente ese punto es uno de los que resultó más controvertido sobre todo en los últimos meses, cuando la pandemia fue remitiendo y se hizo evidente que la presencia del mercado en su enclave actual apenas tenía incidencia en la zona más céntrica de Ribadeo. Esto hace que, en general, la población prefiera el regreso del mercado a la zona de la plaza, aunque esto presente algunos problemas que van desde la reordenación del tráfico a temas de limpieza.

En todo caso, cuando el mercado se trasladó al aparcamiento el propio alcalde indicó que no era algo definitivo y dijo que se volvería a valorar en su momento, algo que Pablo Vizoso cree preciso hacer ahora que "pouco a pouco as medidas que se foron tomando desde as distintas administracións para facer fronte á pandemia da covid19 van relaxándose e volvendo á normalidade".