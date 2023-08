Se vende nave espacial en Viveiro: "Trae placas del pladur pero anda por todo el universo"

En internet, con un poco de suerte y tiempo, puedes encontrar de todo. Hasta naves espaciales. Y no, no estamos hablando de vídeos de supuestos ovnis ni testimonios de abduciones. Hablamos de lo que le importa a la gente: el dinerillo. La compra-venta. El yo lo necesito, pues dame tanto, hay trato. Pues bien, aprovechando el auge de los viajes interestelares, un vivariense ha decidido poner a la venta su nave espacial, lo que ha revolucionado las redes sociales. Lógico, a ese precio es complicado encontrar un vehículo con tantas prestaciones.

La primera frase del post que este mariñano publicó en el marketplace de Facebook es clara y concisa: "Vendo ovni 2014. Urge su venta". Probablemente de esa urgencia por la venta venga su módico precio, 4.500 euros o un cambio "por Tesla modelo s con motor 2jz".

Es posible que usted, por lo que sea, no esté familiarizado con el rendimiento y las posibilidades de este tipo de naves espaciales. Pero eso no será un problema, ya que el vendedor no escatima palabras para alabar las bondades de la nave. Aquí va una pequeña lista de ellas:

De 0 a 100 en 3 nanosegundos. Alcanza los 340 AL/H"

Pomo de palanca de cambios Sparco, triembrague ceramico reforzado, disco galaxy brembo, neumáticos spacialpilotsport 4

Incluie un abductor marca ABDUZKAN modelo AuronPlay que puede levantar 47 vacas como mucho

Recién pintado

Trae placas del pladur pero anda por todo el universo sin problemas

Combustible: Etanol mezclado con Materia negra y gasolina de petróleo lunar. También se le puede echar diesel de la Repsol para un apuro

Se puede probar, pero solo hasta Saturno, que luego se gasta el combustible a lo tonto

La nave, eso sí, trae una serie de contraprestaciones, también indicadas, en un ejercicio de bonhomía y honestidad por parte del vendedor:

Solo puede entrar a Madrid los días festivos

Entrada prohibida a Egipto, no preguntar por qué... es una larga historia.

Incluye GPS de todo el universo menos de la galaxia de Andrómeda por culpa de los agujeros negros que quitan la cobertura pero regalo mapa del 3.500 AC para orientarse

El anuncio pronto ha despertado el interés de muchos compradores que, aprovechando el puente de agosto, pueden darse un pequeño garbeo por el Sistema Solar a un precio fuera de mercado. Eso sí, han surgido numerosas preguntas a tener en cuenta antes de hacer una compra de estas (cuatro) dimensiones: ¿Lleva la pegatina de emisiones? ¿Tiene alguna habitación acolchada? ¿La tienes en rojo?

Otros posibles interesados han tenido que desecharla debido a su escasa potencia: "Se só levanta 47 vacas, eu teño 53 e se vou a Saturno quero levalas todas".

Decisión final

A pesar del interés, este vendedor de Viveiro ha decidido finalmente quedarse con la nave espacial: "No podía bajarle más el precio, supongo que es entendible ya que a día de hoy nadie vende una nave en tan buenas condiciones por un precio tan ridículo. De todas formas todo aquél que desee visitar y conocer la nave podrá verla ya que se encontrara estacionada en la cima del monte San Roque en Viveiro junto a la parrillada".

La explicación

Después de todo este recorrido interestelar, el regateo, los posts, la decisión final y el resto de elementos explicados en este artículo, la explicación a este anuncio publicado en Facebook la dio el propio vendedor: "Se me retó diciéndome que sería capaz de vender hasta un ovni y me puse a maquinar".

Feliz verano.