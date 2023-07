El Vendaval Fest da paso a un intenso verano cultural y de ocio en Ribadeo

Festivales, cine, teatro, exposiciones, actividades literarias o para el público familiar son algunas de las propuestas de la agenda de Ribadeo para este verano que presentó la concejala de Cultura, Begoña Sanjurjo, y que tras el éxito del Ribadeo Indiano continúan este sábado con el Vendaval Fest. Organizado por la asociación Catro Caños en el aparcamiento de autobuses, tendrá el principal reclamo de Heredeiros da Crus y acceso gratuito, a partir de las siete y media de la tarde.

El lunes 24 los niños tendrán el espectáculo de Uxía Lambona e a Banda Molona a las ocho en el campo de San Francisco, donde al día siguiente la banda de música dará el concierto del Día da Patria a las ocho de la tarde. En la Casa do Mar serán los días 27 y 28 las XXI Xornadas de Historia Local que organiza la asociación Francisco Lanza y que "este ano ocúpanse de analizar as perspectivas de aproveitamento do monte".

La música cerrará la actividad de este mes, con el Festival de Bandas el día 29 que incluye pasacalles y conciertos de las bandas de Vilalba y de Ribadeo a las siete y media en el auditorio. Ese mismo día, a las diez de la noche, actuará en el Campo de San Francisco Verónica Codesal, "cantante belga-galega que participou en Eurovisión".

La oficina de turismo acogerá del 1 al 5 de agosto la exposición sobre la figura del músico Francisco Landín Pazos, enmarcada en la Xira de Santa Cruz que tiene el día 5 su pregón en el Teatro y el 6 la tradicional fiesta en el monte, organizado todo ello por la Asociación Amigos da Gaita. La siguiente actividad será el Festival de Cine Curto de Ribadeo, con proyecciones el día 10 en los cines y gala final el 12 en el Teatro con el concierto de Mbira-dúo.

Después será el turno del Festival Bal y Gay, con el recital de la soprano Rocío Pérez el día 13 y los dos que ofrecerá la pianista María Joao Pires el 15, recitales "para os que xa están esgotadas as entradas, excepto unhas poucas que se ofrecerán na taquilla eses mesmos días". Entre medias, el 14 actuará en el Campo de San Francisco Coro Encaixe.

La banda de música dará el 16 el concierto de San Roque y del 18 al 20 será la feria del libro Letras no Campo en el parque de San Francisco. En la sala de exposiciones se podrá ver del 18 al 27 una muestra de Vicente Prego y la música regresa el 25 con un concierto de música de cine de la banda, el 26 con un guateque y el 31 con el concierto de Arxis Percussion Group.

Septiembre empieza con la celebración de las patronales del 1 al 10, con una exposición de pintura y cerámica de Xusto Moreda o con el Xara Fest el 2 en el Cantón.