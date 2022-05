"A venda online é unha oportunidade para os produtores"

A tenda física Amar a Mariña, encravada en Burela, é a parte visible dun proxecto máis amplo impulsado por Andrea González Río, que na páxina www.amaramar.es facilita as vendas dixitais a uns trinta produtores da Costa luguesa. A emprendedora burelá creou a web para aglutinar dúas marcas diferentes que ten. Trátase de Cóxegas na Alma, coa que crea e plasma deseños en soportes tan distintos como camisetas, tazas ou bolsas, e Tropicgaia, coa que vende a froita que ela mesma cultiva, xunto a produtos en conserva de elaboración propia, tales como marmeladas. A iniciativa botou a andar en novembro de 2020.

Como funciona a tenda física?

Monteina en agosto pasado nunha parte do estudo fotográfico que teño en Burela, pois o local é grande e decidín poñer un escaparate cos produtos de cara ao turismo, aínda que empecei un pouco tarde, pero ao final tivo moi boa acollida. Xa hai xente que se fixo á idea de que vai comprar eses produtos aquí e outros fano ao velos no escaparate. Por exemplo, o cliente que vén por fresas despois quédase polo resto. Intentarei facer un grupo de consumo para que a xente poida coñecer os produtos de tempada que temos e se anime a pasar todas as semanas, para facer os seus pedidos ou coller a cesta preparada que queira.

Tamén expón produtos doutros colleiteiros locais.

Ao poñer en marchar a web púxenme en contacto con produtores da Mariña para saír xuntos online e a idea tivo boa acollida, porque non todos tiñan páxina, outras eran só informativas e así ofrecemos unha lista da compra máis completa. Para o cliente está ben e para os produtores é unha oportunidade, aínda que vendan por outros canais.

Compran cestas ou produtos individuais?

Ás veces mercan só mel, outras patés ou marmeladas. Compran o que lles gusta, sexan chourizos, conservas ou mel. O feito de facer a compra online dende outros puntos vírono como unha oportunidade na pandemia cando non podían saír das súas localidades de orixe.

"Non vendemos frescos na web, só conservas ou elaborados, ou froitas que aguantan"

Funcionan as vendas a través de internet?

Compleméntanse coa tenda física e tamén estamos indo a diferentes mercados locais, aos que levamos produción dos que están interesados se eles non van e queren ter presenza para promocionarse.

Venden produtos frescos online?

Non vendemos productos frescos porque non o vexo convinte, só conservas e elaborados. Tamén envío kiwi da miña plantación, pero as frambuesas non. Os froitos tropicais poden mandarse porque aguantan un par de días sen estropearse no transporte, como a pitahaya. Teño unha plantación ecolóxica con selo e trato todos os cultivos igual, de xeito natural, sen engadidos.

Canto tardan en recibilos?

En 24 ou 48 horas chéganlles á casa todos xuntos na cesta que encargaron.

Que é o que máis se demanda?

A alimentación é o que mellor funciona, dende conservas a fabas, cervexa ou licores, pero na páxina tamén temos artesanía.

Coa suba xeralizada dos prezos a raíz da crise enerxética e da guerra, tamén subiron os custes?

Como produtora os botes de marmelada incrementaron o prezo, o vidro e as tapas tamén, polo que tiven que subir o prezo, pois todos os insumos, o aceite, o plásticos, o ferro ou os transportes subiron.

Ten algún proxecto novo?

Nas miñas marcas sigo innovando, sacando novos sabores, deseños e investigando como elaborar novos produtos con foitas desecadas ou zumes.