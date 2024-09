O Vencello recuerda a los emigrantes en el centenario de las Escolas Vellas

La asociación de vecinos O Vencello de Burela recordará a lo largo de este mes a los emigrantes en los actos que tiene organizados por el centenario de las conocidas como las Escolas Vellas, que a su juicio y en base a la documentación que manejan, "foi o primeiro edificio público" de la localidad impulsado por el centro Hijos del Partido de Vivero en Buenos Aires.

"Queremos que se recorde e se poña en valor que estas escolas, que estiveron en servizo ata o ano 1962 como único edificio oficial das escolas", aseguró la presidenta del colectivo, Bríxida Pino, que presentó los actos acompañada de Estefanía Castro y Juan Carlos Enríquez.

Además, desde el colectivo impulsan que en este edificio que hoy alberga la unidad de drogodependencias se coloque algún elemento que identifique el inmueble y su historia. "Queremos así render homenaxe a todas as persoas, que dende a outra beira do Atlántico ou dende a nosa propia comarca contribuíron de forma desinteresada co seu apoio económico e solidario" a la puesta en marcha de este edificio y así, subrayan, "á modernización do panorama educativo da nosa vila durante máis de 40 anos".

Los actos en si incluyen una muestra que se inaugurará el próximo día 18, a las ocho de la tarde, en la sala de exposiciones de la casa de la cultura. Estará compuesta por unos quince paneles de 80 x180 que abordarán la historia educativa del municipio tomando como base esta escuela y a través de cinco apartados: Os promotores. Os nosos emigrantes, A creación da escola, 1924, Na contorna. outras escolas indianas, Vida escolar, de 1924 a 1962 y Outras escolas, privadas, marítimas. A través de estos paneles recordarán a los maestros, como Camilo Fernández, José Antonio Barcia, Matilde Fernández y María del Carmen Iravedra Otero, "a mestra que recorda a maioría da xente". Y también a Ramón Domínguez, que fue quien donó el suelo para levantar las escuelas.

El folleto de esta exposición será un libro de 32 páginas en las que se recogerá la historia que recogen los paneles, además de libros antiguos y el documento oficial de la cesión del edificio por parte de la sociedad de emigrantes al Concello de Cervo el 25 de septiembre de 1924. Junto a los paneles podrá verse la recreación de un aula ambientada en los años 1940-1970 del Museo Pedagóxico de Galicia.

A ello se sumará la charla divulgativa prevista para el día 25, a las ocho de la tarde, en el auditorio de la casa de la cultura burelesa en la que participarán Antón Costa, catedrático de Historia da Educación; Mario Pillado, concejal de Educación burelés; y Bríxida Pino.

La labor de la cofradía en la educación

Esta muestra también refleja "o labor da cofradía para fomentar a educación", recalcó Bríxida Pino. Recuerda que desde los años 40 del siglo pasado, la cofradía había intentado que el Instituto Social de la Marina "lle outorgara un centro para titulacións, pero non foi posible", por lo que durante los meses de invierno en los que los jóvenes no salían al mar creó una escuela de iniciación a la náutica. Estuvo activa hasta 1968 y sus profesores fueron Benigno Beltrán y Ginés Mon. "A cofradía tamén deu 25.000 pesetas para a construción das primeiras aulas do colexio Virxe do Carme".

Y la privada de Xuxo de Portela

Otra de las escuelas de Burela era la de Jesús Fraga, Xuxo de Portela, que era privada. En 1962 empezó el Virxe do Carme y hasta 1924 la escuela era en la casa de Basilio Díaz, en la Casa do Correo.

La necesidad de un archivo en la localidad

Desde O Vencello recordaron que "Burela segue sen contar con arquivo", por lo que la historia local "atópase nas casas e na memoria da xente e estase perdendo porque cada vez quedan menos persoas que a recordan", de ahí que sigan considerando "importantísimo" tener un archivo.