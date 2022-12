O Vencello pide explicaciones al alcalde sobre el retraso en el alumbrado navideño en Burela

La asociación de vecinos O Vencello de Burela pidió explicaciones, a través de una carta abierta al alcalde, sobre el retraso en la colocación y el encendido del alumbrado navideño. "Descoñecemos a que se debe isto e gustaríanos saber cal é o motivo de que Burela aínda non teña ningunha luz de Nadal a menos de 20 días para Noiteboa", aseguran "seguro que terá as súas razóns, pero coma sempre só as sabe vostede e os seus compañeiros do goberno municipal e créanos, señor Llano, o resto de veciños e veciñas non as sabemos e queremos coñecelas da súa boca".

Desde el colectivo vecinal agradecen a la asociación de comerciantes la colocación de su decoración en puntos concretos de la localidad, como la Praza do Mariñeiro o la entrada del puerto. "A decoración de Nadal supón un revulsivo que incita ao consumo, ás compras e a gozar da hostalería do municipio, por iso, señor alcalde, creemos que a súa actitude de non poñer iluminación de Nadal é unha estocada mortal para os comercios da vila que vai en detrimento do noso xa minguado tecido industrial e comercial", añaden e invitan a los vecinos a engalanar ventanas, balcones o escaparates "para demostrar entre todos e todas que Burela brilla tamén no Nadal".

En este sentido, el alcalde, Alfredo Llano, asegura que el contrato para la colocación de las luces está firmado desde el 3 de noviembre y que ya se están colocando las luminarias, que se irán encendiendo poco a poco. "Hai que analizar as cousas con responsabilidade e este ano todo subiu, así que iranse acendendo pouco a pouco e posiblemente de seis e media da tarde a doce da noite", dijo el alcalde, que avanzó que este año se iluminarán las luces de la rotonda del vial de acceso al puerto acondicionada este año.

También habrá música con distintas bandas para ambientar las calles. "O que incita ao consumo é a confianza no futuro, as luces son un complemento estético que contribúe ao ambiente", afirmó el alcalde en respuesta a O Vencello.