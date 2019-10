O Vencello alerta de la inquietud de los vecinos por la inseguridad

La asociación de vecinos O Vencello de Burela remitió un escrito al Concello y al cuartel de la Guardia Civil para mostrar la preocupación de los vecinos "ante o aumento da inseguridade cidadá nos derradeiros meses", según indicó el presidente del colectivo, Alberto Rapa. En la última reunión que mantuvieron, celebrada la semana pasada, algunos vecinos mostraron su inquietud por los acontecimientos ocurridos durante los últimos dos o tres meses, "onde se produciron diversos actos violentos contra persoas en varios lugares do noso concello, coma no peirao ou en zonas apartadas», por ello tomaron la decisión de enviar un escrito con el que dejar constancia de que "a xente está nerviosa e intraquila".

"Esperamos que todo isto sexa algo illado e puntual, pero como colectivo decidimos trasladar a preocupación que existe na rúa ao equipo de goberno e á Garda Civil para que poñan as medidas á súa disposición para que se aumenta a vixilancia no noso concello antes de que os acontecementos cheguen a un punto de non retorno que xa sexa moito máis difícil de controlar e solucionar", subrayó Rapa.

El presidente del colectivo también hizo hincapié en que son conscientes de que "tanto a nosa Policía Local como o resto de corpos de seguridade do Estado están a facer un moi bo traballo diario no que respecta á tranquilidade e seguridade da nosa veciñanza, pero os acontecementos recentes fan que se instale unha certa intranquilidade nos nosos veciños á hora de andar por determinadas rúas, zonas e espazos".

Rapa explica que también saben que "os recursos son limitados" pero insisten en que sería necesaria una mayor vigilancia "a fin de acabar con todas estas accións que poñen en perigo o benestar e o día a día dos veciños, principalmente de persoas de idade avanzada, máis indefensas e vulnerables ante actos de violencia e forza".

En este sentido, el alcalde en funciones de Burela, Alfredo Llano, aseguró ser consciente de la preocupación que existe en la localidad durante los últimos meses y por ello convocará una junta de seguridad local «para analizar o que está ocorrendo non só en Burela senón noutros puntos».

"O noso concello sempre foi un lugar tranquilo sacando algún feito illado, pero é certo que nos últimos meses estanse producindo pelexas, roubos ou intimidacións con certa frecuencia, polo que se fai preciso analizar o que está pasando porque son circunstancias que non se poden repetir", aseguró el regidor, que insistió en que desde el gobierno ya están trabajando en posibles medidas que se puedan tomar para atajar esta problemática.

A este respecto, Llano también indicó que desde el Concello ya están en contacto con la Policía Local y con la Guardia Civil para afrontar la situación de manera conjunta.