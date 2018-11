La empresa Serpa eliminó este sábado por la mañana el nido de avispas asiáticas que halló el viernes por la tarde en una rotonda de Landrove el operario que la estaba desbrozando y que sufrió dos picaduras, por las que fue atendido en el ambulatorio.

Según explica el gerente de la empresa exterminadora, José María Vázquez, el avispero, con "bastantes velutinas", tenía unas dimensiones de "uns 70 centímetros de alto e 45 de ancho" y estaba situado "a un palmo do chan, no medio da rotonda, cosido entre silvas e ramas pero perfectamente no aire". Su eliminación le fue solicitada por el Concello de Viveiro, entidad que también había encargado el desbroce a la empresa para la que trabaja el afectado, que se encuentra bien tras el suceso.

Por otro lado Serpa alerta de que el fuerte viento de los últimos días ha provocado la caída de avisperos. "É perigoso porque ao caer cando teñen bastante actividade as avespas volven ao niño para salvar a larva e queda activo durante varios meses, ata xaneiro", dice, por lo que pide a quienes se encuentren uno que "non se acerquen moito" y avisen de su existencia.

Serpa recuerda que este año lleva retirados 229 de los 434 nidos detectados en Viveiro, de los que el resto fueron 110 por agentes de la Xunta, 12 por Protección Civil y 83 por apicultores. En O Valadouro, donde llevó a cabo un plan anual de contención con trampeos en primavera, solo se detectaron 43 nidos.