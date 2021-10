Los operarios de Vestas hicieron este viernes un velatorio por las calles de Viveiro cargando con cruces con cada uno de sus nombres. Las filas, que arrancaron en la Praza de Lugo, concluyeron su recorrido en la Praza Maior, donde clamaron una vez más contra la "inxustiza" del cierre de la factoría de Chavín. En la vigilia recordaron que la compañía "segue sendo líder mundial do sector eólico", algo que atribuyen a su "esforzo diario, a profesionalidade de todos e cada un de nós fixo o verdadeiro motor, o xerador desta empresa que hoxe nos abandona".

Con esa entrega y espíritu de lucha se concentraron y guardaron un minuto de silencio final, no sin antes recordar que "estes tambores que latexan marcan o ritmo da morte anunciada dunha comarca que perde industria a pasos de xigante, o xerador late e sangra, como a comarca, apuñalada polas costas, enganada e rexeitada do futuro industrial, ese futuro que inclúe miles de millóns de euros dos europeos para encher aínda máis se cabe os nosos montes con eólicos de Vestas".

Los trabajadores se preguntan cómo cierra una factoría cuando más falta hace, por qué se llenan los montes de generadores que no fabrican, "por que a clase política non lle pon freo a esta loucura?". Armados con ese coraje se presentaron en la plaza para luchar por su futuro, "porque non temos medo e a razón acompáñanos, precisamos traballar porque é un dereito e así o esixiremos, aquí en Viveiro, alí en Dinamarca, con Vestas, ou sen ela, atoparemos a saída a esta inxustiza e seguiremos a velar polo noso xerador".