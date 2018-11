Una veintena de barcos de pincho de Celeiro tienen Certificación de Pesca Sostenible

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, confirmó este viernes que el “grueso de la flota” del Porto de Celeiro, en concreto 22 barcos que se dedican a la pesca al pincho, han sido acreditados este año con la Certificación de Pesca Sostenible 'Friend of the Sea', por utilizar artes selectivas en el desarrollo de su actividad.



Isabel Rodríguez hizo estas declaraciones durante su intervención en la inauguración de la XXIII Xornadas Técnicas de Difusión do Sector Pesqueiro de Celeiro, que se están celebrando en Viveiro y que permitirán abordar durante dos días situaciones que preocupan al sector, como el impacto del Brexit, las cuotas de pesca, la eliminación de los descartes o lucha contra parásitos como el anisakis.



La representante del Gobierno de España en la provincia de Lugo recordó que Celeiro y Burela son los “puertos más importantes del Cantábrico”, junto con el de Pasaxes, en Guipúzcoa, “por volumen de descarga de pescado fresco”.



También precisó que “entre las lonjas gallegas, las de Burela y Celeiro ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente, por volumen de ventas en 2017”, pero matizó que en la clasificación por valor de facturación suben “hasta el segundo y el cuarto puesto”.



El año pasado, informó Rodríguez, se subastaron en Celeiro 16,7 toneladas de pescado, mientras que en lo que va 2018, concretamente hasta el día 13 de noviembre, se habían vendido 12,7 toneladas.



En lo referente a las especies, “la reina indiscutible” en la lonja de Celeiro es “la merluza del pincho, que representó el año pasado un 88% de la facturación total”.



Recordó, asimismo, el “importante peso que tiene la pesca en la economía local”, por su valor específico en el empleo “de la comarca” de A Mariña, dado que “la flota pesquera que tiene como puerto base Celeiro y la propia lonja dan trabajo a casi 1.200 personas”.



Estas jornadas técnicas serán clausuradas mañana por la secretaria general de Pesca -del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-, Alicia Villauriz.



En la primera jornada han participado la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Domingo Rey; el presidente de Porto de Celeiro, José Novo; el vicepresidente de la Diputación, Argelio Fernánde; y el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro.