Tres vehículos afectados al chocar contra un jabalí en la LU-540 en Ourol

Un jabalí volvió a ser protagonista de un accidente de tráfico. Fue en la noche del sábado, sobre las 21.00 horas, en la carretera LU-540 que une Viveiro con la AG-64, a la altura de la parroquia de Merille, en el concello de Ourol. Un coche marca Toyota, familiar, chocó contra un jabalí que en esos momentos cruzaba la calzada, al que no pudo esquivar. El coche sufrió daños materiales, pero no hubo que lamentar heridos.

Este no fue el único coche que se vio involucrado, porque minutos después, y con el jabalí en medio de la carretera, ya muerto, otros dos coches que no lo vieron colisionaron con el animal, lo que les provocó desperfectos en sus vehículos, en las defensas y en los bajos. Así, fueron tres coches dañados en esta carretera, donde no es la primera vez que se registran accidentes con jabalíes.