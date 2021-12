Una serie del 34.345, uno de los quintos premios, se vendió en la administración número 1 de la localidad asturiana de Vegadeo, que regenta Jorge Salas. Fueron diez décimos que se llevan 6.000 euros cada uno y de los que el lotero sabe bastante, salvo sus propietarios concretos. Fueron vendidos los días 24 y 25 de octubre a tres personas. Dos de ellas se llevaron un décimo cada una y los otros ocho los compró otra, aunque no tiene idea de quién pudo ser.

En todo caso, dice estar satisfecho porque su número salió con la mañana ya bastante avanzada "y ya daba por hecho que este año no nos caía nada. Además no estábamos en la administración porque hicimos huelga y de repente empezaron a entrarme mensajes y llamadas avisándome de que habíamos repartido un quinto premio. Vine a mirar lo que era, y resultó ser esto". Dice que "no es mucho", pero siempre hace ilusión dar un premio en este sorteo de Navidad, porque lo sigue muchísima gente".

PREMIOS MENORES. Como suele ser habitual, lo que sí pudo localizarse en la comarca mariñana fueron una amplia serie de premios menores a base de pedreas y terminaciones que al menos alivian un poco el bolsillo de los jugadores y conceden algún pequeño capricho inesperado. Uno de ellos llegó de la mano del Ribadeo FC.

Las papeletas del club de fútbol ribadense tienen una doble terminación del gordo y ayudarán un poco a las arcas del club. No fue el único club de fútbol de la comarca al que le sonrió la fortuna en una dosis moderada este miércoles, porque el Mondoñedo FC se lleva también 20 euros por cada papeleta que se vendió. También al CD Alfoz le sonrió la fortuna, en su caso a medias con la asociación Gaspadel que también rascó un premio importante para repartir entre los seguidores de ambos. También consiguieron las dos últimas cifras del Gordo en la fundación Edes, un colectivo afincado en Tapia y que ayuda a personas con discapacidad y en educación especial al que acude una gran cantidad de gente de la comarca de A Mariña.

FORTUNA REPARTIDA. Una de las administraciones de lotería de la comarca que ayer se mostraba satisfecha era la de Ribadeo. Leticia Fernández no conseguía su ilusión de dar el Gordo, pero sí que estaba contenta de haber repartido una cantidad de dinero importante y que a falta de concretar euro por euro calculó que rondaba el millón de euros.

Es el resultado del dinero repartido en distintas terminaciones y pedreas como por ejemplo la venta de dos números completos que tenían las dos últimas cifras del Gordo, lo que reportará un pellizco a sus propietarios al menos para volver a jugar en El Niño, un objetivo que se plantean todos los aficionados a probar suerte