Xunqueira exige la limpieza y dragado del río ante el temor a otra tragedia

La asociación de vecinos Valdeflores del barrio vivariense de Xunqueira reclama a Augas de Galicia el dragado "urxente" del río en el trecho paralelo al Camiño da Ponte -calle donde está la vivienda de la mujer fallecida en la riada del domingo-, ante la acumulación de tierra y piedras en su lecho. "Entre a ponte da estrada e a ponte medieval o río está só a 20 centímetros de desbordarse cara á rúa colindante e de inundar as casas que están máis baixas que a propia rúa», aseveran los vecinos, que también reclaman «que se desatranque o cauce de árbores caídas na parte superior do río" para evitar que se repita un nuevo desastre si se da otro fuerte episodio de lluvias.

Los residentes en Xunqueira recuerdan que fue, unos cientos de metros más arriba en la zona de Ponte de Pedro Mestre, el lugar en el que se empezó a desencadenar la tragedia debido a «un atranco de árbores na ponte e un almacenamento considerable de auga que ao romper ocasionou unha riada» que arrasó con todo lo que pilló a su paso hasta la zona baja del barrio donde también causó numerosos destrozos, entre ellos la inundación de viviendas como la de la fallecida Amparo Berdeal -cuyo funeral se celebra esta tarde-, la rotura de la presa de la curtiduría del siglo XVII y muchos otros desperfectos en propiedades particulares y vías públicas, según dice la asociación de la que es directivo Alfonso Otero Regal, uno de los afectados.

Los vecinos que el martes continuaban limpiando sus casas o ayudando a familiares aseguraban que fue un arrastre de restos de cortas de madera el que provocó el tapón que hizo que el río se desbocara y también apuntan a Augas de Galicia como responsable de prevenir estas situaciones. "Había restos de cortas que quedaron literalmente enriba do río e víronos tanto axentes do Seprona como os gardarríos da zona", insiste Orlando Expósito, residente en Ponte de Pedro Mestre. "Haberá aproximadamente dous meses", recuerda, que un familiar suyo denunció los hechos: "Ensinoulles o que estaba encima do río recén cortado e todo iso foi o que apareceu na ponte o domingo", afirma el vecino, indignado por que "hai unha persoa morta, que morreu dentro da súa cas"» a consecuencia de la riada y vaticina que "van pasar moitas máis cousas se non se fai nada".

"Os donos do río que veñen poñer multas por rozar, por limpar, por todo, son os que tiñan que vir e limpalo eles", comentaba con enfado César Iglesias, que ayer ayudaba en la limpieza de la propiedad de su cuñado Manuel Docal, uno de los vecinos más afectados ya que la riada se llevó un alpendre y asoló la planta baja de su casa, que tuvo que abandonar por una ventana. Tras recibir la llamada de auxilio el domingo por la noche acudió a la casa del familiar y observó cómo el río se salía del cauce: "Fíxose unha presa con toda a madeira na ponte e, ao rebentar, o río saíuse por fóra e máis adiante rompeu a porta do garaxe no que estaban os coches que acabaron abaixo", relata.

"A culpa tena Augas de Galicia, que non deixa limpar os ríos, acumulan maleza e cando rebenta pasa esto", decía Eugenia Pérez. Otro vecino apuntaba que "si el río estuviera limpio no pasaba ni la mitad de lo que pasó. Hay dinero para otras manganterías y no para limpiar el río. ¿Quién dice que dentro de unos meses no vuelve otra igual?", se preguntaba.

El edil de medio ambiente, Jesús Fernández Cal, no ocultaba su "cabreo" con la Xunta, que "empieza a echar balones fuera y a buscar culpables cuando nadie habló de culpables", dice en relación a que corresponde al Concello la limpieza de tramos urbanos. "Eso es la primera vez que lo dicen, pero de todos modos el Concello lo limpió dos veces en los últimos tres años", asevera Cal, que insiste en que "el problema no se genera ahí, saben que el problema se genera río arriba y esa gente es la misma que da permisos para hacer cortas de madera y después no se preocupa de cómo queda la zona próxima al río".

INVESTIGACIÓN. Desde la Consellería de Infraestruturas, de la que depende Augas de Galicia, recordaban este martes que en situaciones de lluvia como la que se dio en Viveiro "a solución non está na limpeza dos cauces dos ríos", pero en todo caso "haberá que investigar cales foron as causas do que aconteceu e non precipitarse".

Augas de Galicia desplazó una brigada de cuatro peones con motosierras, motorrozadoras y tractor pluma para limpiar maleza acumulada en el río.