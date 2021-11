La asociación de vecinos Valdeflores de Xunqueira celebra este jueves un acto de recuerdo de la riada que el 18 de noviembre del 2018 asoló este barrio de Viveiro, evento que servirá para homenajear a la vecina fallecida en la inundación de su casa, Amparo Berdeal Camba, en cuyo honor se colocará una placa en el cruce junto al puente viejo.

El acto será a las cinco y media de la tarde e incluirá una concentración de los residentes para "recordar que despois de tres anos as cousas seguen igual", pues todavía están pendientes las obras para evitar los riesgos de futuras inundaciones.

"Ademais de recordar con agarimo e respecto á nosa veciña Amparo queremos pedir aos responsables que se dean présa e recordarlles que o prometido é débeda", dicen desde la asociación en cuanto a las obras en el barrio, que no cuentan con que empiecen hasta finales del próximo año. "Aínda non se entregou por parte da empresa adxudicataria o proxecto definitivo do que se prometeu, nin se iniciou a expropiación dos edificios que teñen que derrubarse por parte do Concello", lamentan.