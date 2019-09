Vecinos de Xunqueira plantean movilizarse por el plan "antirriada"

La asociación de vecinos Valdeflores de Xunqueira mantuvo una reunión con la alcaldesa, María Loureiro, a quien entregó un escrito acordado por unanimidad en asamblea con su postura respecto a las obras que se han de hacer en el barrio para minimizar el impacto de futuras inundaciones. El colectivo rechaza buena parte de las actuaciones que propone el informe de Augas y pide a los responsables que acudan a hablar con ellos. "Os veciños non fomos visitados nin consultados", asegura, y avanza que si eso no cambia empezará "coas mobilizacións e cortes da estrada no mes de outubro".

Los vecinos plasman en su escrito varias demandas desde la zona alta a la baja del río. Las principales atañen al núcleo contemplado dentro del Pepri, donde piden que el río recupere la anchura que tenía antes de las obras realizadas hace años y que no se elimine el acceso a las casas como está ahora en el Camiño da Fonte, donde el citado informe propone tres alternativas para ampliar la sección del río. Los residentes plantean: "Ampliar o cauce do río tal e como estaba antes de que o alcalde César Aja cubrira as milenarias pedras de granito feldespático con cemento, aproveitando para reducir a anchura do río dous metros, e de paso limpar o cauce de cascotes e cemento. Con esta solución e a eliminación das escaleiras -pasarelas- que vostedes propoñen, a Xunqueira e aos seus veciños, todos de máis de 50 anos, poderá chegarlles unha ambulancia á súa casa ou facer uso dun vehículo necesario. Nós contemplamos un ancheo do río ata o final das bases das árbores alí existentes".

Aquí también piden que se restauren la presa del siglo XVII de la antigua fábrica de curtidos y la fuente "tal como era hai séculos", mientras que están de acuerdo en que bajo el puente medieval se haga un aliviadero para crecidas.

En cuanto a la zona alta exigen un "compromiso" por parte de Medio Ambiente de vigilar las cortas de madera en las inmediaciones del cauce y mantenerlo limpio "de árbores caídas, non de herbas", además de restaurar el paseo de Os Muíños. En la zona más elevada del barrio proponen que el puente de Pedro Mestre sea "máis grande e máis alto", así como comprar la casa que quedó pendiente sobre el río para tirarla y ampliar el cauce, "deixando paso rodado para os veciños da Carrapota".

Sobre la zona inferior, se oponen a que desaparezca el vial del campo de la fiesta y piden que la sección del río se aumente "ocupando o valado das monxas, que xa nalgúns sitios ten unha base de cemento".

PORTAVOCES. La alcaldesa convocó para este miércoles a los portavoces municipales para consensuar una respuesta al último escrito de Augas, que urgía al Concello a elegir la opción a ejecutar en Xunqueira. La asociación de vecinos también les hizo llegar su postura a los representantes de todos los grupos.