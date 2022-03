Vecinos de Xunqueira piden conservar la fuente y reubicarla con el lavadero

Vecinos de Xunqueira expresan su contrariedad por algunas modificaciones que no esperaban en el proyecto para minimizar los riesgos de futuras inundaciones en el barrio, en concreto en cuanto a la ubicación del lavadero y la continuidad de la fuente. "Pedimos que se respecte o acordado no seu momento e pensamos loitar ata o final para que se cumpra o que se prometeu", aseveran desde el colectivo vecinal.

Lo "prometido" según ellos en una reunión anterior con participación de la conselleira de Infraestruturas era que el lavadero y la fuente se iban a "trasladar á parte de arriba, tirar restos de dúas vivendas que están caídas e facer unha praza co lavadoiro e a fonte alí". Sin embargo, en la reunión de hace dos semanas con técnicos de Augas y municipales, el delegado de la Xunta y representantes del gobierno local vieron que "acordaron estreitar o lavadoiro metro e medio, retirándoo para atrás". En cuanto a la fuente "do século XVII" los vecinos apuntan que su deseo era conservarla "pero retranqueala para atrás para anchear o río"; sin embargo, se encontraron con que «van tirala, coa desculpa de que non ten auga", algo que a su juicio es subsanable.

También demandaban recuperar el agua del río Pequeno para que recupere su caudal y siga regando la parte izquierda del humedal de Xunqueira. "Esta actuación estaba no anteproxecto e agora non aparece, cando o pro-meteu a viva voz a conselleira", señalan.

Los redactores del proyecto presentaron cuatro alternativas y la elegida contempla, en la parte alta del barrio, ampliar el puente de Pedro Mestre, rebajar la pendiente del cauce y ensancharlo en sus primeros 25 metros aguas abajo con la llamada sección tipo 3, con la colocación de gaviones —bloques de piedra— al tresbolillo "para naturalizar el río y favorecer el hábitat de la ictiofauna", además de plantear un voladizo para la circulación de personas por el margen derecho del río. Un poco más abajo se contempla la sección tipo 2, que consiste en la creación de un cauce de aguas bajas de tres metros de ancho y 90 centímetros de alto por el que discurrirá el agua en situaciones normales, y otra parte de aguas altas con anchura variable que solo será ocupado por el río en crecidas. Para dar cabida a vehículos de emergencias, se impone un ancho de la carretera de al menos tres metros en el margen derecho del río.

En el tramo paralelo al Camiño da Fonte el proyecto plantea la sección tipo 5, con 80 metros lineales de gaviones en el margen izquierdo para proteger las cimentaciones y reducir el cauce de aguas bajas, mientras que no se verá afectado el acceso a las casas.

Más adelante el puente antiguo se ampliará añadiéndole un arco y a la altura de las últimas casas del barrio río abajo se ampliará el cauce con la sección tipo 6, que consta de un cauce de aguas bajas de 2,5 metros de ancho y 40 centímetros de alto, y otro cauce para soportar las avenidas, con un paseo y acceso a las viviendas de 2,80 metros. Desde donde terminan las casas se rebaja la rasante del paseo fluvial, que será inundable.