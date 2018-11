Los vecinos de Xunqueira llevan años pidiendo la limpieza del río que colapsó

Una tromba de agua muy localizada convirtió el riachuelo del barrio de Xunqueira, en Viveiro, en una trampa mortal para Amparo Berdeal Camba, de 83 años, que falleció atrapada en la planta baja de su casa, donde dormía mientras las aguas alcanzaron una altura de 3 metros. Los vecinos llevan años solicitando la limpieza del curso, un tramo fluvial corto pero muy empinado. El Concello pedirá la declaración de zona catastrófica.

La tromba de agua caída sobre Viveiro a última hora del domingo mantiene la localidad en shock, no solo por el fallecimiento de una vecina de Xunqueira que no pudo ser rescatada de su casa, sino por los numerosos destrozos que han dejado las inundaciones en los barrios de A Pescadería o la travesía del casco histórico por Pastor Díaz. Muros derribados, coches arrastrados, el barro dentro de muchas empresas y comercios son las consecuencias de una mañana de atascos continuos.

En A Pescadería no es una sorpresa que el río hoy canalizado desde el lavadero de Ponte Labrada, bajo la avenida Cervantes, inunde la que un día fue salida al mar. "Eu acordo saír da casa coa auga pola cintura" dice uno de ellos, pero esta noite caeu moita auga e moi pouco tempo. La solidaridad entre los comerciantes, en el trayecto hasta la puerta de Carlos V y A Fontenova, fue necesaria para cortar de noche en lo posible la entrada de agua, y para quitar hoy el barro. Negocios como Foto Carlos tienen prácticamente todo el mobiliario de la entrada anegado y lo sacaron a la calle. Tiendas como la de Otero Regal en ese mismo punto también resultaron anegadas y este empresario ha sufrido daños en su tienda de la Porta da Vila, desde donde bajó el agua como un torrente desde O Valado.

El fue quien dio aviso a los servicios de emergencia del peligro en la casa de la fallecida. La fábrica del ceramista, Regal Xunqueira, se encuentra frente a la vivienda de la infortunada, cuya hija no pudo arrastrarla hacia las partes altas de la casa ante la rápida inundación. "Foi todo moi rápido, e a nos derrubou una pequeña presa e fixo un boquete no edificio. O caso é que houbo vecinos que non se enteraron ata hoxe pola mañá, son xente moi maior e tamén estaban durmindo, pero non sufriron estas fatais consecuencias", explica Alfonso Otero Regal.

Cerca, la riada afectó al convento de Valdeflores y derribó el muro de un negocio de tractores cercano, moviendo vehículos río abajo. "Cando me asomei á ventá da cociña, parecía o Ebro", relata, al tiempo que confirma que llevan años solicitando limpiezas del riachuelo porque se atora de troncos y vegetación: "Todos anos mandamos cartas a Augas de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e ao Concello, e este ano non limparon nada". La alcaldesa, María Loureiro, le confirmó que pedirán la declaración de zona catastrófica y habilitarán una oficina de reclamaciones.