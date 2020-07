Vecinos de Xove ven al lobo corriendo tras un corzo entre Vilachá y Sumoas

Los ataques del lobo continúan en Xove día tras día. Vecinos del municipio avistaron este jueves al depredador corriendo tras un corzo en la zona de Bael, lugar situado entre las parroquias de San Cristobo y Sumoas. Ocurría durante la mañana, después de conocer el ataque a la explotación de un xovense de la parroquia de A Rigueira, que tiene una pequeña cabaña de ovejas para aprovechamiento doméstico. Quedó mermada en dos ejemplares, que aparecieron prácticamente devoradas del todo en una finca próxima a las viviendas.

El hecho de que se produjera ese ataque y viesen al animal en otra zona, más cercana al área de costa, durante la misma jornada motiva que los vecinos barajen la hipótesis de que haya más de una camada de depredadores en el municipio.

La continuidad de los ataques del lobo causa gran preocupación entre el vecindario del concello xovense. El alcalde, Demetrio Salgueiro, destaca que "os ataques non cesaron, segue habendo, moitos deles afectan a xente que ten explotacións gandeiras", gran parte de ellas de subsistencia. Por esta razón, el regidor ha solicitado a la Xunta que adopte alguna medida para paliar esta situación: "Pedimos que se tome algún tipo de medida e estamos esperando a ver o que deciden".

El alcalde asegura que "non teño nada en contra dos lobos, pero a xente que ten unha explotación tamén ten dereito a preservar os seus animais, sexan ovellas, cabalos ou vacas, xa que lles custou moito traballo chegar a dispor deles para vivir dos mesmos".

Salgueiro añade que la presencia del depredador causa inquietud porque "hainos cerca das vivendas, onde hai explotacións gandeiras de ovino e vacuno, nós pedimos que se tome algunha medida para evitar os ataques continuos, porque a zona de costa non é o hábitat natural do lobo, como tampouco é normal que estea polas rúas dun núcleo urbano. Nesta zona nunca houbo lobos no litoral nin cerca das casas. Este non é o seu hábitat continuo, os veciños non se lembran da súa presenza neses puntos", señala.

Vecinos de la localidad afectados por los ataques reclamaron hace un mes la realización de alguna batida. La situación estaría siendo objeto de estudio por parte de los responsables de la Consellería de Medio Ambiente, según indica el regidor xovense. Entretanto, los damnificados con las reses registradas tienen como único recurso solicitar la presencia de agentes de la Xunta para que verifiquen los daños y solicitar la indemnización que les corresponda, que cubrirá parcialmente el perjuicio.